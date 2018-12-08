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Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:- "Savunma sanayisi alanında çok şükür iyi gidiyoruz. İyi bir yürüyüşünüz olabilir ama bizim koşmamız lazım. Koşmak için enerji lazım. Bu enerji de gençlerde"- ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: - "Teknolojiden yararlanmadan güçlü orduya sahip olmak ya da bir zafere kavuşmak mümkün değil"

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:10
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisi alanında iyi ilerleme kaydettiğini belirterek, "İyi bir yürüyüşünüz olabilir ama bizim koşmamız lazım. Koşmak için enerji lazım. Bu enerji de gençlerde." dedi.

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı" kapsamında Verimlilik ve Teknoloji Konuşmaları (V-Talks) etkinliği düzenlendi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de savunma sanayisinin son yıllarda çok önemli bir gelişim gösterdiğini dile getirerek, "Çok şükür iyi gidiyoruz. İyi bir yürüyüşünüz olabilir ama bizim koşmamız lazım. Koşmak için enerji lazım. Bu enerji de gençlerde." ifadesini kullandı.

Verimlilikte ölçme, değerlendirme ve karşılaştırmanın önemli olduğuna işaret eden Demir, firmaların ölçüm yaptıklarında hangi seviyede olduklarını görebileceklerini söyledi.

Türkiye'de verimlilik ve kalite konularına kafa yoran şirketlerin çok önemli yerlere geldiğini belirten Demir, "Kimse görmese bile ne yaparsanız yapın işinizi güzel yapmalısınız. İşi önce kendimizi tatmin etmek için yaparsak bu, bizi mükemmelliğe götürür." dedi.

- "Akıllı sistemlerin doğru ve güvenli kullanılması önemli"

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün de teknolojiden yararlanmadan güçlü orduya sahip olmanın ya da bir zafere kavuşmanın mümkün olmadığını ifade etti. Görgün, akıllı sistemlerin doğru ve güvenli kullanılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Dünyanın önde gelen ülkeleri gibi Türkiye'nin de akıllı sistemlere yatırım yaptığını belirten Görgün, "Akıllı sistemler günlük hayattaki birçok sektörün içinde kendine yer buluyor." dedi.

Akıllı şehirlerin, akıllı sistemlerin önemli kullanım alanları arasında yer aldığına işaret eden Görgün, 2018'de akıllı şehirler konsepti için 80 milyar dolarlık bütçe ayrıldığını, bu tutarın 2021'de 135 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Görgün, akıllı sistemlerin tarım ve sağlık gibi önemli alanlarda da kullanıldığını, zamanın, bu sistemlerin üretilmesindeki en önemli kavram olduğunu aktardı. Görgün, zamanı doğru yönetme amacıyla kullanıldığında akıllı sistemlerin insanları kaostan kurtaracağını kaydetti.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de öğrencilik ve iş hayatındaki deneyimlerini paylaştı.

Türkiye'nin doğu ile batı kültürleri arasında yer aldığını hatırlatan Kotil, "Bunların ikisinin de artı ve eksileri var. Batı bizden daha verimli. Çok farklı iş yapıyorlar, işleri takip ediyorlar, yazıyorlar." dedi.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da firma olarak dünya arenasında devlerle mücadele ettiklerini, üretimlerinin yüzde 80'inin ihraç edildiğini söyledi.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı da iş hayatında edindiği deneyimleri paylaştı.

Konuşmaların ardından tüm katılımcılara günün anısına plaket takdim edildi.




Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:10
  1. ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün
  2. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

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