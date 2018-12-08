THY- Euroleague
0553 313 94 23

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Verimlilik seferberliğinde ATO olarak yerimizi aldık"

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:29
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nda kendilerinin de stant açtığını belirterek, "Verimlilik seferberliğinde ATO olarak yerimizi aldık." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre Baran, ATO Congresium'da dün açılan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın, Ankara'da yapılmasını çok önemsediklerini bildirdi.

ATO olarak Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen ve 9 Aralık'ta sona erecek fuarda stant açtıklarına işaret eden Baran, verimliliğin önemine dikkati çekti.

Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın üniversiteler, kamu kuruluşları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını verimlilik seferberliği başlatmaya davet ettiğini anımsatarak, "Verimlilik seferberliğinde ATO olarak yerimizi aldık." değerlendirmesinde bulundu.

ATO'nun kendi bünyesinde verimliliği artırmak adına dijital dönüşüm gerçekleştirdiğini vurgulayan Baran, KOBİ Destek Kredisi, oda sicil belgesi ücretlerinde indirim, elektronik belgelerin ücretsiz verilmesi, tek noktadan şirket kurma ve devlet destekleri bilgilendirmesi hizmetleriyle üyelere zaman ve kaynak tasarrufu sağladıklarını aktardı.

Verimliliğin, yürüttükleri tüm çalışmaların temelinde yer aldığını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Verimlilik, ATO için genciyle, yaşlısıyla, girişimcisiyle, tüccarıyla, iş insanıyla, çalışanıyla mutlu bir Ankara demek. Biz geleceğe, değerli üyelerimizle büyüyerek, başararak ve destek olarak ilerlemek istiyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki her şeyi başaracağız, her hedefe ulaşacağız."

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:29
  1. ATO
  2. Gürsel Baran
  3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paris'te polis "sarı yeleklilere" biber gazıyla müdahale ediyor
    1. Paris'te polis "sarı yeleklilere"..
    2. Antalya'da otomobil duvara çarptı: 2..
    3. Omar, İslamafobik yorumu ti'ye aldı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimi anları
    5. Kartal'da kumar baskını:11 gözaltı
    6. Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-..
    7. Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek..
    8. Irak'taki şiddetli yağışlar çadır..
    9. Takla atan araçtan yara almadan çıktılar
    10. Suudi Arabistan Kralı Selman öldü mu?
    11. Detaylar netleşiyor! İşte yeni..
    12. Karda mahsur kalan 100 büyükbaş hayvan..
    13. 'Süresiz nafaka boşanmış kadınları..
    14. Karla kaplı ormanlara yaban hayvanları..
    15. 3'üncü kez alkollü yakalanan sürücüye..
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Riyad'da kırmızı alarm! Kral Selman..
    18. Yavuz Dizdar: Doktorlara ihtiyaç..
    19. Esed göç ettirdiklerinin evlerine el..
    20. CHP Bitlis ilçe belediye başkan..
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor