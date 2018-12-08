ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nda kendilerinin de stant açtığını belirterek, "Verimlilik seferberliğinde ATO olarak yerimizi aldık." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre Baran, ATO Congresium'da dün açılan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın, Ankara'da yapılmasını çok önemsediklerini bildirdi.

ATO olarak Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen ve 9 Aralık'ta sona erecek fuarda stant açtıklarına işaret eden Baran, verimliliğin önemine dikkati çekti.

Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın üniversiteler, kamu kuruluşları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını verimlilik seferberliği başlatmaya davet ettiğini anımsatarak, "Verimlilik seferberliğinde ATO olarak yerimizi aldık." değerlendirmesinde bulundu.

ATO'nun kendi bünyesinde verimliliği artırmak adına dijital dönüşüm gerçekleştirdiğini vurgulayan Baran, KOBİ Destek Kredisi, oda sicil belgesi ücretlerinde indirim, elektronik belgelerin ücretsiz verilmesi, tek noktadan şirket kurma ve devlet destekleri bilgilendirmesi hizmetleriyle üyelere zaman ve kaynak tasarrufu sağladıklarını aktardı.

Verimliliğin, yürüttükleri tüm çalışmaların temelinde yer aldığını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Verimlilik, ATO için genciyle, yaşlısıyla, girişimcisiyle, tüccarıyla, iş insanıyla, çalışanıyla mutlu bir Ankara demek. Biz geleceğe, değerli üyelerimizle büyüyerek, başararak ve destek olarak ilerlemek istiyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki her şeyi başaracağız, her hedefe ulaşacağız."