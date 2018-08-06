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Verimli bir yaz tatili geçirmek için neler yapmak gerekir?

Okul Müdürü Sacide Hürriyet Şimşek yaz tatilinin daha verimli geçmesi için bazı tavsiyelerde bulundu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:24
Verimli bir yaz tatili geçirmek için neler yapmak gerekir?

Yön Koleji Okul Müdürü Sacide Hürriyet Şimşek'e göre çocuğun özgüvenini artırmak adına birlikte yemek yapmaktan, sınavlarda hızlı soru çözümü için her gün ortalama 30 dakika kitap okumaya kadar tamamen öğrencilerin başarısına odaklı saptamalar bulunuyor. Yaz tatili, öğrencilerin yorucu bir sezonun ardından dinlenmeleri için iyi bir fırsat. Ancak, tatil yaparken öğrencilerin öğrendiklerini unutmaması da oldukça önemli. Uzmanlara göre, yaz döneminde konu tekrarı yapmamak, öğrencinin o yıl öğrendiklerinin ortalama yüzde 80'ini unutmasına neden oluyor. Şimşek, 4 altın önerisini şöyle sıralıyor:

ÖZGÜVENİNİ YEMEK YAPARAK ARTTIRIN

Her gün 1 çeşit yemeği birlikte yapın. Bu, çocuğunuzun el ve koordinasyon becerileri geliştirmesinin yanı sıra matematik bilgilerini pekiştirmesini sağlar. Yazın en çok çocukların matematik alanında öğrendiklerini kaybettiği görülüyor. Yemek yaparken çocuğun el göz koordinasyonu geliştiğinden yazı yazması kolaylaşıyor. Masaya konan yemeğe alınan olumlu geri bildirimler özgüvenlerini ve 'Yapabilirim' duygularını geliştiriyor. Tarife uygun yemek yapımı sayma, hesaplama, miktar gibi birçok kavramın öğrenilip pekişmesini sağlıyor.

EN AZ 40 DK. FİZİKSEL AKTVİTE

En az 40 dakika fiziksel aktivite şart. Yapılan fiziksel aktiviteler çocuğun, matematik ve okuma becerileri üzerinde olumlu gelişmeleri sağlarken, aynı zamanda davranış problemlerinin de azalmasına destek oluyor.

ÇOCUĞUNUZLA OYUN OYNAYIN

Çocukken oynadığınız oyunları öğretin.  Çocuğunuzun yeni öğrendiği ve keyif aldığı oyunlar sebebiyle sizinle vakit geçirmeyi tercih edeceğinden, tablet ve cep telefonu oyunlarını da daha az talep edecektir.

KİTAP OKUMALI

4-30 dakika kitap okunmalı: Öğrencinin okuma seviyesine uygun 4 ya da 5 kitap bitirmesi hem okuma becerisini geliştirir -böylece kelime hazneleri artar- hem de okuduğunu anlama ve sınav gibi süreli çalışmalarda daha kısa sürede daha fazla ve doğru soru çözme becerisi olumlu ölçüde etkilenir. Bu nedenle yazın öncelikle çocuğu bir kitapçıya veya bir kütüphaneye götürmek ve ilgilendiği kitapları seçmesini sağlamak oldukça önemli. Kitap okumak istemediği dönemlerde ise onu dergi okumaya yönlendirmek süreci kolaylaştırır.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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