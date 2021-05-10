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Dünya Verilen süre doldu! İsrail'e karşı saldırı
Dünya

Verilen süre doldu! İsrail'e karşı saldırı

300'ün üzerinde kişinin yaralandığı Mescid-i Aksa saldırıları sonrası Hamas'ın terör devleti İsrail'e verdiği "Güvenlik güçlerinizi 18.00'e kadar çekin" ültimatomunun ardından Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 19:52:00 -
Verilen süre doldu! İsrail'e karşı saldırı

Hamas, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçeceklerini bildirmişti. Hamas ayrıca Kudüs'teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00'e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçerken, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde halka açık sığınaklar açılmıştı. Yetkililer, alınan kararın ordu tarafından değil, belediye tarafından alındığını açıklamıştı.

Bir İsrailli yaralandı

Gazze'deki Filistin direniş gruplarının İsrail'e Mescid-i Aksa'daki polisleri çekmesi için verdiği sürenin dolmasının ardından İsrail'in bazı bölgesinde siren sesleri duyulmaya başlandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiği belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Ayrıca Gazze'den atılan anti tank mermisi nedeniyle İsrailli bir sivilin yaralandığı belirtildi.

İsrail'den kalleş saldırı

Terör devleti İsrail'in düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 9 Filistinli şehit oldu.

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