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Dünya Verilen o mesajda ortaya çıktı! İşte Tunus'taki darbenin arkasındaki o ülke
Dünya

Verilen o mesajda ortaya çıktı! İşte Tunus'taki darbenin arkasındaki o ülke

Arap ülkesi Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından gerçekleştirilen darbeyle ilgili çarpıcı bir detay paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 10:26:00 -
Verilen o mesajda ortaya çıktı! İşte Tunus'taki darbenin arkasındaki o ülke

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından ülke yönetiminin askıya alınmasından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) rolü olduğu düşünülüyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurduğunu açıklamıştı. Nahda Hareketi bu kararı "darbe" olarak nitelendirmiş ve tepki göstermişti.

Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi, yaptığı açıklamada halkı "demokrasi için mücadele etmeye" çağırmıştı.

Tunus'taki 'Cumhurbaşkanı darbesi'nde BAE izi

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri Emniyet Müdürü Yardımcısı Dhahi Khalfan, sosyal medya hesabı üzerinden birkaç gün önce yaptığı paylaşımda, "İhvan'a yeni ve güçlü bir darbe geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Khalfan, Tunus'ta gerçekleşen darbe sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı son mesajda ise, "Çoğu zaman büyük olaylar olmadan önce bunu hissediyorum. Sırrı nedir bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Khalfan tarafından sosyal medyada paylaşılan bu mesajdan sonra Tunus'ta yaşanan olaylarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin parmağının olabileceği şüphesi ortaya çıktı.

Kaykan: Mepa News

 

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Yorumlar

siyonist kukla psikopat zayed

......
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Vatan Sever

Kalfa bu haberleri muhtemelen gecelik akrabalarından öğreniyorsun yoksa seni muneccimlermi öptü
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