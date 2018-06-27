Verilen kiloyu korumanın yolları

- Sadece diyet yaparken değil, tüm hayatınız boyunca sürdürebileceğiniz sağlıklı bir yaşam tarzına odaklanmanız gerekiyor. Yani diyeti bir dönem uygulamak, değil yaşam biçimi olarak benimsemelisiniz.

- Kilo koruma yollarının en başında protein ve karbonhidrat oranlarını dengede tutmak gelir. Dengeli beslendiğiniz takdirde kilo almanız olanaksızdır.

- Fazla yediğinizi düşündüğünüz bir günün ertesinde 2-3 litre su içerseniz kilonuzu korursunuz. Çünkü su vücutta detoks etkisi gösterir.

- Öğünlerinizi hazırlarken bir öğünü karbonhidratlı yiyecekler, diğer öğünleri protein ve sebze ile hazırlayabilirsiniz. Bu sayede dengeli beslenmiş olursunuz.

Yasemin.com'dan alınmıştır.