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Verilen kiloyu korumanın yolları

Kilo vererek istediği fiziğe sahip olan kadınların yaptıkları hataların başında kilolarını koruyamamak ve yeniden kilo almak geliyor. Maalesef çeşitli ve zorlu yöntemlerle verilen kilolar korunamadığı halde, vücutta kalıcı olarak yer edinmektedir.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:54
Verilen kiloyu korumanın yolları

- Sadece diyet yaparken değil, tüm hayatınız boyunca sürdürebileceğiniz sağlıklı bir yaşam tarzına odaklanmanız gerekiyor. Yani diyeti bir dönem uygulamak, değil yaşam biçimi olarak benimsemelisiniz.

- Kilo koruma yollarının en başında protein ve karbonhidrat oranlarını dengede tutmak gelir. Dengeli beslendiğiniz takdirde kilo almanız olanaksızdır.

- Fazla yediğinizi düşündüğünüz bir günün ertesinde 2-3 litre su içerseniz kilonuzu korursunuz. Çünkü su vücutta detoks etkisi gösterir.

- Öğünlerinizi hazırlarken bir öğünü karbonhidratlı yiyecekler, diğer öğünleri protein ve sebze ile hazırlayabilirsiniz. Bu sayede dengeli beslenmiş olursunuz.

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 08:54
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