Vergiyi milletin sırtına yükleyenler savaş açtı! ‘Adil vergi’ vampirleri rahatsız etti

Buğra Kardan İstanbul

Ekonomi yönetimi, vergi paketine nihai şeklini veriyor. Yakında TBMM’ye sunulacak paketle vergide adaletin güçlendirilmesi planlanıyor. Bunun yanında kayıt dışını önlemek amaçlanıyor. Pakete göre doğrudan vergilerin payı arttırılacak. Kripto varlıklar vergilendirilecek. Küresel şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacak. Kurumlar vergisi mükelleflerinin yüksek kazanç elde etmelerine karşın zarar ilan etmelerinin, matrah bildirmemelerinin önüne geçilecek. Gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarına asgari gelir vergisi uygulaması getirilecek. Servetlerine servet ekleyen gelir vergisi mükelleflerinin zarar beyan etmeleri, yalan yanlış bildirimde bulunmaları önlenecek. Türkiye’nin büyük yatırımlarından elde edilen kazançlara da artırımlı kurumlar vergisi uygulanacak.

Çarklarına çomak sokan Şimşek'i hedef tahtasına oturttular

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in mali disiplini sağlamak amacıyla hazırlattığı paket vergi yüzsüzlerini ürküttü. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için canla başla çalışan Şimşek’e fakir fukaranın hakkını yiyenler savaş açtı. Asgari ücretli ve esnaf kadar vergi ödemeyenlerin ekonomi yönetimine verip veriştirmeleri öfkeyle karşılandı. Asılsız iddialar ve haberlerle vergi paketini baltalamaya kalkışanlar, kamuoyunu sinirlendirdi. Ekonomistler, yeni vergi paketinin kayıt dışıyla mücadeleye olumlu katkıda bulunacağını vurguladılar. Paketle vergide adaletin geleceğinin altını çizdiler. Kazanca göre vergi alınarak dar gelirlinin hakkının korunacağını dile getirdiler. “Milletin kanını vampir gibi emenler, ekonomi yönetiminin vergi reformundan rahatsızlar. Hükümete bayrak açan, Şimşek’i hedef alan bu bedhahlara itibar edilmemeli” ifadelerini kullandılar.

Akit’e konuşan iktisatçı Dr. İsmail Çapak, şunları söyledi: “Türkiye’de maliye politikasına baktığımızda dolaylı vergilerin oranının yüzde 65 olduğunu görüyoruz. Bu, uygun bir oran değil. Doğrudan vergilerin oranını arttırmamız gerektiği muhakkak. Kayıt dışıyla mücadeleye de hız vermemiz şart. Kayıt dışı çalışanların vergilendirilmesi olmazsa olmaz. İbretle takip ediyoruz ki vergi paketinden rahatsız olanlar var. Bunlar, yalan yanlış iddialar ve haberler üretiyorlar. Paket, menfaatlerine dokunacağından hükümeti ve ekonomi yönetimini hedef alıyorlar. Bunlar, kaale alınmamalı.”

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi bir sorunluluktur

“Bilinmeli ki iyi kurgulanmış maliye politikası gelir eşitliğini ve enflasyonu etkileyecek. Gelir eşitsizliği dünyada yaygın. Türkiye’de de öyle. 85 milyonun yüzde 10’u iyi, yüzde 90’ı zor durumda. Onun için kayıt dışılığın önlenmesi ve az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması zorunluluk. Vergide adalet güçlenmeli. Bu iş, çok iyi kurgulanmalı ve organize edilmeli. Allah daha çok versin ama villaları, yatları olanların yanlış beyanda bulunmaları, vergilerini ödememeleri toplumu sıkıntıya sokuyor. Vergi ödenmeli. Bu, zekât gibi ele alınmalı. Unutulmamalı ki herkes hakkıyla zekâtını verse kimse aç kalmaz. Yine herkes hakkıyla vergisini ödese kimse zor durumda kalmaz. Şu anda maliye politikasının çok uygun, düzgün şekilde hazırlanması önemli. Vergiyi tabana yaymak mühim. Bu konuda çok duyarlı olunmalı, eksik ya da noksan yön bırakılmamalı. Tabii Mehmet Şimşek ve ekibine itimat ediyoruz. Şimşek ve ekibinin en iyi düzenlemeyi yapacağına inanıyoruz. Para politikamızda sorun yok. Maliye politikası da güzel şekilde devam ederse enflasyon cephesinde güzel haberler almamız muhtemel. Elbette vergide adaleti temin edecek paket, birilerini korkutacak. Elbette muhalif medyada bu paketin aleyhine haberler dönecek. Toplumdan ricamız, vergiyi hakkıyla ödemeyen ve fakir fukaranın hakkını yemekten imtina etmeyen bedhahlara kulak vermemesidir.”

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Denetimler de yaygınlaşmalı

Çapak, yeni dönemde vergi denetimlerinin yaygınlaşması temennisinde bulundu. Çapak, “Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Çıkarların bir kenara bırakılıp ülke menfaatlerinin dikkate alınmasının vakti gelmiştir. Herkes, hakkıyla vergisini vermelidir. Herkes, ahlâklı olmalıdır. Mükellefler, kayıt dışına yönelmemelidir. Marketler, fahiş fiyat artışlarından kaçınmalıdır” diye ekledi.