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Vergiye tabi Torbacı "Tekel Bayiler"

Yeniakit.com.tr, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gözden kaçan detayları anlatmaya başlıyor.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:35

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne yaptığı her açıklamada; "Uyuşturucu maddenin, en az terör örgütleri kadar tehlikeli olduğuna" vurgu yaparak, mücadelede kararlılık mesajları verdi. Bakan Soylu, Ocak 2018'de yaptığı bir konuşmasında ise; "Polislere uyuşturucu satıcılarını yakaladıklarında bacaklarını kırın" talimatını verdi.

Uyuşturucu genç nesilleri esir alıyor

Genç neslimizi günden güne esir alan ve kullanım yaşı ortaokul çağına kadar gerileyen uyuşturucu; ülkemiz için en önemli tehdit unsurlarından birisi. Ak Parti döneminde uyuşturucu ile mücadele kapsamında cezai yaptırımlarda da artış uygulandı. Torbacı tabir edilen satıcıların cezaları arttırılırken, kullanıcılara da hapis cezaları verilmesi yönünde değişikliklere gidildi. Ancak yapılan hiçbir mücadele uyuşturucu maddeleri ülkemizden silip atamadı.

Bir yandan cezalar artırılırken, diğer yandan Bakan Soylu sert açıklamalar yaptı. Hatta son olarakta af tartışmalarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildi. Erdoğan; " Bir torbacıyı nasıl serbest bırakacağız? diye sordu. Oysa ki uyuşturucu ile mücadele kapsamında gözden kaçan bazı ufak detaylar da vardı.

Yeniakit.com.tr bu gün itibari ile gözden kaçan bu detayları anlatmaya başlıyor.

Torbacıların destekçisi tekel bayiler

Uyuşturucu kullanan bir kişi, torbacıdan kullanacağı maddeyi satın aldıktan sonra mutlaka bir tekel bayiye uğramak durumunda. Çünkü aldığı maddeyi saracağı bir kağıda ihtiyacı var. Bonzai, esrar vb. uyuşturucu maddeyi temin eden kişi "Çarşaf" olarak tabir edilen bu kağıda bütün tekel bayilerden kolaylıkla ulaşabiliyor. Tekel bayiler sattıkları bu ürünün uyuşturucu madde kullanan kişiler tarafından alındığının da farkında. Asıl şaşırtıcı olan ise; bu kağıtlar TAPDK belgesi ile yani vergiye tabi olarak satışa sunuluyor.

YARIN: Gözümüzün önündeki tezgah: "BONG"

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:35
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. uyşturucuyla mücadele

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