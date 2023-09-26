Vergisiz telefon, bilgisayar, faizsiz kredi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere peş peşe müjdeler

Milyonların beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın gençlere başta vergisiz cep telefonu olmak üzere peş peşe müjdelerde bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarının satırbaşları;

Türkiye Yüzyılı'nı inşa hedefiyle çıktığımız yolculuğumuza devam ediyoruz. Ülkemizi, dünyada hak ettiği yere getirmek için mücadele veriyoruz.

Dış politika kulvarında çok yoğun bir gündemimiz vardı. Gelecek 3 yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak OVP'yi kamuoyuyla paylaştık. OVP'nin iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük. Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de olumluydu. Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça, yatırım miktarının yükseldiğini göreceğiz. 3 yıl sonra 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü yakalayacağız.

OVP ekonomide yol haritamız olacak. OVP'nin tamamlayıcı niteliğindeki 12. kalkınma programını halkımızın takdirine sunacağız. Türkiye Yüzyılı'nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 84 milyonun hedefi ve idealidir.



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Bu sene 18.'si G20 zirvesine iştirak ederek, ülkemizin tezlerini kararlılıkla savundum. Küresel adaletsizliklerin giderilmesi için ülkelerin atabileceği adımları gündeme taşıdık. G20'de aktif rol oynamaya bundan sonra da devam edeceğiz. Vesayeti farklı görünümler altında diriltme girişimine karşı teyakkuz halinde olacağız. Ülkemizi sivil ve özgürlükçü anayasaya kavuşturmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Sudan'ın bir önce istikrara kavuşması temennimizdir. 81 vilayet ve ilçelerinden gelen gençlerimizle Külliye salonunda yaptığımız buluşma müstesnaydı. Birileri istemese de Teknofest gençliğinin gümbür gümbür geldiğini görüyor ve iftihar ediyoruz. Cuma günü İzmir'de gönül birlikteliğimizi yenileyeceğiz.



Öğrencilere vergisiz telefon

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler. 18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. İmkanları daha da genişleteceğiz.

Türkevi'nde pek çok liderle görüşmeler gerçekleştirdik. Amerikan iş dünyasıyla bir araya geldik. Elon Musk'ı kabulümüzde kendisini yatırım yapmaya davet ettim. BM Genel Sekreteri, ülkemizin tezlerine benzer ifadelerle reform çağrısında bulundu. Genel Kurul konuşmamızda İslam düşmanlığıyla mücadeleye dikkat çektik hem de aile kurumuna sahip çıkılması gerektiğini ifade ettik. Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ifade ettik. Eşim emine Erdoğan himayesinde Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanına imza attık. Herkesi imza atmaya davet ediyoruz.

Gençlere faizsiz kredi

Türkiye olarak nasıl BM'nin reform ihtiyacını dile getiriyorsak aile müessesinin korunması çalışmalarına bayraktarlık yapmakta kararlıyız. Ülkemiz için de özgün projelerle örnek olacak, aile kurumunun güçlendirilmesini sağlayacağız. Evlenecek gençlerin desteklenmesi projemizle ilgili çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Gençlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Bu uygulamayı pilot bölge olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

AYRINTILAR HAZIRLANIYOR…