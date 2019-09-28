‘Vergiler kredi kartıyla ödensin’

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, devletin tahakkuk eden vergileri tahsil edebilmesi için bankaların kredi kartlarının ödeme yöntemi olarak kullanılabileceğini ifade etti. Yazılı açıklamada bulunan ATO Bakanı Gürsel Baran, şu ifadeleri kullandı:

“Kurumlar vergisi, ÖTV, KDV, stopaj ve geçici gelir vergilerinin vergi dairesi veznelerinde veya Gelir İdaresi Başkanlığının ‘www.gib.gov.tr’ internet adresinden kredi kartıyla ödenmesi imkanının sağlanması, mükellefleri rahatlatacaktır. Ödeme kolaylığı sayesinde mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu da sağlanacaktır. Ekonomik canlanmaya katkıda bulunacak bu yenilik, kamunun tahsilat sorununa da çözüm olacaktır.”