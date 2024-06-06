Vergide gerilere düşen Koç para musluğunu açtı! Yanlış anlamayın devlete değil...

Koç Holding'in 2024-2025 sezonunda Gençlerbirliği takımına forma sponsoru olacağı öğrenildi. Koç Holding'in sponsorluğunun kulüp tarihinin en yüksek bedeli olması bekleniyor.

Öte yandan Koç Holding'e bağlı şirketlerin yanı sıra diğer firmaların da Gençlerbirliği'ne ciddi destek sağlayacağı belirtiliyor.

Başkan Sungur Vehbi Koç'un ailesini kulübe üye yaptı!

Kulüp Başkanı Osman Sungur'un, kulübün tarihinde önemli bir yere sahip olan Vehbi Koç'un ailesini ziyaret ederek onları kulübe üye yaptığı ve Rahmi Koç'u da ziyaret ettiği ifade edildi.

Koç Holding bu yıl vergi şampiyonları listesinde 10. sıraya gerilemişti.

2024 yılında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasında yer almıştı.

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