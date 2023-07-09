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Ekonomi Vergi zamlarından sonra Mehmet Şimşek'ten açıklama
Ekonomi

Vergi zamlarından sonra Mehmet Şimşek'ten açıklama

Yeniakit Publisher
2023-07-09 10:50:00 -
Vergi zamlarından sonra Mehmet Şimşek'ten açıklama

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan vergi zamlarının ardından söyleyecekleri merak edilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli aylıklarına dair açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabı üzerinden önemli açıklamalar yaptı.

Depremzedelere yapılan harcamalara değinen Şimşek, devam eden açıklamasında ise memur ve emekli aylıklarıyla ilgili de önemli iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

Enflasyon ile mücadele kısmına değinen ve Merkez Bankası'na destek vereceklerini söyleyen Şimşek, "Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz." dedi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde vergi ve harçlara gelen zamlar sonrasında da Mehmet Şimşek'in açıklaması merak ediliyordu.

Şimşek açıklamasında, cari açığı azaltacak adımlar atılacağını da söyledi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek attığı tweetlerde şu ifadelere yer verdi;

Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını
sarıyoruz. Bu yıl deprem kaynaklı harcamaların 761.7 milyar TL’ye (milli gelire oran olarak yüzde 3,1) ulaşmasını bekliyoruz.

Bu çerçevede deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandı. Yaklaşık bir yılda 319 bin konutu depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz.

Mecliste görüşülmekte olan Milli Dayanışma Paketi, depremin
yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmayı
hedeflemektedir.

Söz konusu düzenlemeler ayrıca dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir.

2023 yılında 15,9 milyon emeklimizi ve 4,9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık. Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik. 2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde %141,8, en düşük emekli aylığını ise %114,3 oranında artırdık.

Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz.

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Yorumlar

Düşünen Vatandaş

Keşke 2023 yılında en düşük kamu işçisinin de ne kadar maaş zammı aldığını açıklasaydı.

Furkan

Ya arkadaş bakanlara belediye başkanlarına partililere twitter yasaklansın böyle saçmalık mı olur? Ülke sorunlarını twitterden chat yaparak mı duyuracaksınız? TWİTTER resmi kurumlara kapatılsın! Adam gibi basın toplantısı düzenlesin duyuru yapacak olan! Ceptelefonundan ülke mi yönetilir!
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