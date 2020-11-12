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Ekonomi Vergi yapılandırma başvuruları başladı mı?
Ekonomi

Vergi yapılandırma başvuruları başladı mı?

2020 vergi affı ile ilgili son dakika açıklamaları vergi yapılandırması başvurusu yapmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Kısa süre önce Meclis’te görüşülen ve kabul edilen yapılandırma, son aşamada. Peki, vergi affı ne zaman çıkacak, vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-12 23:55:00 -
Vergi yapılandırma başvuruları başladı mı?

Borç yapılandırma kanunu ile ilgili beklenen açıklama yapıldı. Borç yapılandırması ve istihdam teşvikiyle alakalı düzenlemeleri kapsayan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul gördü.

Vergi yapılandırma nasıl olacak, kimleri kapsayacak?

Çıkarılan kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını barındıran vergi borçları yapılandırılabilecek.

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler sebebiyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırmada olacak.

Vergi affı ne zaman çıkacak?

Meclis’ten geçen kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasından sonra Resmi Gazete’de yayınlanacak ve yürürlüğe girmiş olacak. Önümüzdeki hafta içerisinde kanunun yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

2020 vergi yapılandırma başvurusu başladı mı?

Yapılandırma başvurusu henüz başlamadı, kanunun yürürlüğe girmesiyle başlaması öngörülüyor. Yapılandırmadan yararlanabilmek için vergi dairesine giderek başvuruda bulunulması gerekiyor.

 

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