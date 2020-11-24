  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Vergi ve prim borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Ekonomi

Vergi ve prim borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

KYK, SGK, MTV, Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırma 2020 başvurusu nasıl yapılır? İşte vergi borcu yapılandırma başvurusu ekranı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 22:05:00 -
Vergi ve prim borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK, başvuruların nereye, nasıl yapılacağına dair ayrıntılara ilişkin tebliğ ve genelge yayımlayacak. Yapılandırma başvurularının internet üzerinden de yapılması bekleniyor ancak bunun ayrıntıları söz konusu tebliğ ve genelge ile belirlenecek.

Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin başvurularını e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabileceklerini bildirdi.

Yapılandırma yapılması için e-devlet ya da İnternet Vergi Dairesi'ne web sitesinden erişilerek yapılandırma adımları uygulanıyor.

İnteraktif Vergi Dairesi ya da e-devlet'e giriş yapıp arama kısmına "Mükellefiyet Gerektiren Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" kısmından yapılandırmayı gerçekleştirebiliyorsunuz. İnternet Vergi Dairesi'ne girdikten sonra sol tarafta bulunan "Yapılandırma İşlemleri" kısmından borçlarınızın tamamını yapılandırabiliyorsunuz.

Vergi borcu yapılandırma başvurusu için tıklayın

aşta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşlarımızın yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceğiz. Bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalılarımızın sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmaları da yeterli olacak.

Ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ’dan sosyal medyayı sallayan Bülent Arınç paylaşımı
Siyaset

Ümit Özdağ’dan sosyal medyayı sallayan Bülent Arınç paylaşımı

Kapalı kapılar ardından yapılan anayasayı ifşa ettiği için İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Bülent Arınç’ın isti..
Herkesi ilgilendiriyor! Kombisini açmayanlar dikkat
Yaşam

Herkesi ilgilendiriyor! Kombisini açmayanlar dikkat

Havaların soğumasıyla birlikte evlerde kombiler çalıştırılmaya başlandı. Ancak bazı kişiler tasarruf etmek amacıyla kombisini yakmıyor. Bu d..
Bülent Arınç istifa etti
Siyaset

Bülent Arınç istifa etti

Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş tartışmalarının ardından YİK üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay