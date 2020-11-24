Vergi ve prim borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK, başvuruların nereye, nasıl yapılacağına dair ayrıntılara ilişkin tebliğ ve genelge yayımlayacak. Yapılandırma başvurularının internet üzerinden de yapılması bekleniyor ancak bunun ayrıntıları söz konusu tebliğ ve genelge ile belirlenecek.

Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin başvurularını e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabileceklerini bildirdi.

Yapılandırma yapılması için e-devlet ya da İnternet Vergi Dairesi'ne web sitesinden erişilerek yapılandırma adımları uygulanıyor.

İnteraktif Vergi Dairesi ya da e-devlet'e giriş yapıp arama kısmına "Mükellefiyet Gerektiren Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" kısmından yapılandırmayı gerçekleştirebiliyorsunuz. İnternet Vergi Dairesi'ne girdikten sonra sol tarafta bulunan "Yapılandırma İşlemleri" kısmından borçlarınızın tamamını yapılandırabiliyorsunuz.

Vergi borcu yapılandırma başvurusu için tıklayın

aşta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşlarımızın yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceğiz. Bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalılarımızın sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmaları da yeterli olacak.

Ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacaktır.