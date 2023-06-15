Vergi varlıkları ilgili Türkiye kararı! Dikkat: Türkiye'den yetkililer üstüne uyardı! O sıcak gelişme haberi

Devlet yatırım yapan işletmelere gelir veya kurumlar vergisi indirimi teşviki sağladı. Bu teşvik gelecek dönemlere devredildiği için, finansal tablolarda dip not alarak düşülmesi istendi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan kurul kararı ile ilgili açıklama gerçekleştirildi.

Açıklama "Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Ortaya Çıkan Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Açıklanması Hakkındaki Kurul Kararı"nı içerdi.

Ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin bilgiler tablolarda dip not yapılsın dendi

KGK, yatırım teşvik sisteminden faydalanan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile büyük işletmelerin, söz konusu teşvikler kapsamında indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulamasından doğan ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin ilave bilgilere finansal tablo dipnotlarında yer vermeleri gerektiğini bildirdi.

İşletmelerin yatırımlarına çeşitli teşvikler sağlandı

Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak amacıyla "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında, işletmelerin yatırımlarına çeşitli teşvikler sağlandığı hatırlatılan açıklamada, bu teşviklerden birisinin de gelir veya kurumlar vergisi indirimi olduğu belirtildi.

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Gelecek dönemlere devreden vergi avantajları

Yatırım teşvik sisteminden faydalanan işletmelerin, bu kapsamda gelecek dönemlere devreden vergi avantajlarına sahip olduklarından, TMS 12 Gelir Vergileri (TMS 12) uyarınca finansal tablolarına ertelenmiş vergi varlıkları yansıttıkları aktarılan açıklamada, söz konusu ertelenmiş vergi varlığının karşılığında, kâr ve zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna "ertelenmiş vergi geliri" yansıtıldığı ve dönem kârının da bu kalemden doğrudan etkilendiği ifade edildi.

Söz konusu açıklamalara 1 Ocak 2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ait yıllık ve ara dönem finansal tablo dipnotlarında yer verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Finansal tablolara not düşülmesi istendi

Yatırım teşviklerinin finansal tablolarda artan etkisi ve bu etkinin kaynaklarının daha anlaşılabilir ve şeffaf bir biçimde sunulabilmesi için Kurul kararı alındığına işaret edildi.

Yatırım teşvik sisteminden faydalanan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan büyük işletmelerin, söz konusu teşvikler kapsamındaki indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulamasından doğan ertelenmiş vergilere ilişkin olarak "Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Elde Edilen Vergi Avantajları" başlığı altında ilave hususları açıklamaları gerektiği bildirilen açıklamada, bu hususlar şöyle sıralandı:

- Yatırım teşviklerinden kaynaklanan vergi avantajının cari dönem vergisine tekabül eden kısmı

- Yatırım teşviklerinden kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıklarının kullanılması beklenen dönem(ler)

- Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarının dönemler itibarıyla yıl bazında geri kazanılması beklenen kısımları

- Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarının finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan önemli muhakeme ile önemli varsayımlar

- Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarının finansal tablolara alınmasında kullanılan kilit varsayımlardaki değişikliklerin, ertelenmiş vergi varlıkların geri kazanılabilirliğine olan etkileri ve bu etkilere ilişkin açıklama

- Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarında kullanılan varsayımlara ilişkin duyarlılık analizleri