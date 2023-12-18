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Ekonomi Vergi tahsilatında rekor
Ekonomi

Vergi tahsilatında rekor

Yeniakit Publisher
2023-12-18 16:41:00 -
Vergi tahsilatında rekor

Kasım ayında 668,5 milyar lira ile bütçe tarihindeki en yüksek aylık vergi tahsilatına ulaşıldı. Temmuz-kasım döneminde tahsilat, geçen yılın ayın dönemine göre yüzde 122 arttı.

Bütçe fazlası verilen kasım ayında tarihteki en yüksek aylık vergi tahsilatına ulaşıldı.

Yeni vergilerin geçerli olduğu temmuz-kasım döneminde ise aylık ortalama tahsilat, ilk yarıdakini neredeyse ikiye katladı. Vergi tahsilatında ilk yarıdaki yüzde 55’lik artışa karşılık, yeni vergilerin geçerli olduğu temmuz-kasım döneminde yüzde 121,8 artış yaşandı. Bu dönemde vergi tahsilatı 2 trilyon 457 milyar liraya ulaştı.

Özellikle kasım ayında 668,5 milyar lira ile bütçe tarihindeki en yüksek aylık vergi tahsilatına ulaşıldı.

Temmuz-kasım dönemindeki tahsilatın üçte ikisi ÖTV, KDV gibi tüketimden alınan dolaylı vergilerden geldi.

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