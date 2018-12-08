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Vergi rekortmeni işadamı çıktı... Tarihin en büyük operasyonu

Erzincan'da, 3 gün önce polislerce durdurulan TIR'da, 1 ton 271 kilogramlık miktar ile cumhuriyet tarihinde tek seferde en fazla eroinin ele geçirilmesi olayına ilişkin Van'da vergi rekortmenleri arasında bulunan bir işadamı gözaltına alındı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 06:51
Vergi rekortmeni işadamı çıktı... Tarihin en büyük operasyonu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında polislerce durdurulan 06 BCD 99 plakalı tırın dorsesinde 1 ton 271 kilogram eroin bulunmasına ilişkin soruşturma sürdürülüyor. 

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, söz konusu tırın sahibinin Van'da bir tavukçuluk şirketinin de sahibi iş adamı A.E. olduğu anlaşıldı. 

Van'da vergi rekortmenleri arasında bulunan A.E, savcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. 

Operasyon sırasında tırda yakalanan H.Ç, R.Y. ve S.Y'nin yanı sıra bu kişilere uyuşturucuyu teslim ettikleri gerekçesiyle Van'da gözaltına alınıp Erzincan'a getirilen 2 kişinin de polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

Soruşturmanın yürütüldüğü Erzincan'a getirilecek A.E'nin gözaltına alınmasıyla olaya ilişkin yakalanan zanlı sayısı 6'ya yükseldi. 

Olayın geçmişi

Erzincan polisi, 3 gün önce kentin Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu 06 BCD 99 plakalı tırın dorsesinde, "Belçika kurdu" cinsi erkek narkotik dedektör köpeği "Odin"in tepki vermesiyle arama yapmıştı. 

Van'dan İstanbul'a gitmek isteyen tırın dorsesindeki aramada, hayvan yağlarına sarılan 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti. 

Polis, bu başarısıyla cumhuriyet tarihinde tek seferde yakalanan en büyük eroin miktarını ele geçirirken, "Odin" de hassas burunlar arasında tek operasyonda en fazla eroin yakalatan köpek olarak tarihe geçmişti. 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 07:10
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