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Aktüel Vergi müfettişleri atama sonuçları isim listesi! Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettiş ataması:
Aktüel

Vergi müfettişleri atama sonuçları isim listesi! Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettiş ataması:

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu bünyesinde istihdam edilen Vergi Müfettiş Yardımcılarının istihdamı için gerçekleştirilen sınavlar neticesinde vergi müfettişleri ataması Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla vergi başmüfettişliklerine 366 vergi müfettişi ile 128 vergi müfettiş yardımcısı atandı. İşte Resmi Gazete vergi müfettişleri atama sonuçları isim listesi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 09:46:00 - 2022-02-08 09:47:05
Vergi müfettişleri atama sonuçları isim listesi! Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettiş ataması:

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettiş atama sonuçları: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete kararları yayımlandı. Karara göre  Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine 366 vergi müfettişinin ataması yapıldı. Vergi müfettişliklerine de yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 128 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

Vergi müfettişleri atama sonuçları isim listesi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi başmüfettişliklerine ataması yapılanların isim listesi şöyle oldu:

Abdulgani Demirci

Abdullah Küçük
Ahmet Aydınlı
Ahmet Haşim Şimşek

Ahmet Keskin

Ahmet Tanrıverdi

Ahmet Belli

Ali Demireller

Ali Güray Orhan

Ali Kavaklı

And Bereket

Arif Öçalık

Ayşe Güneş Koltaş

Ayşegül Güzel

Bahadır Ekici

Bahar Alaca ataması yapılan bazı isimler oldu.

Vergi müfettiş yardımcı atama listesi

Tolga Taflan

Tuğba İnce
Tuğba İnci Kar

Tuncay Yüksel

Yasemin Ay

Yasemin Kılıç

Yasemin Yıldırım

Yasin Akbulut

Yelis Akyüz

Yunus Genç

Yusuf Kadim

Yusuf Peker

Zeynep Karagöz ise vergi müfettiş yardımcısı ataması yapılan isimlerden bazıları oldu.

Resmi Gazete vergi müfettiş atama sonuç listesi için tıklayın

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