Vergi müfettişleri atama sonuçları isim listesi! Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettiş ataması:
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu bünyesinde istihdam edilen Vergi Müfettiş Yardımcılarının istihdamı için gerçekleştirilen sınavlar neticesinde vergi müfettişleri ataması Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla vergi başmüfettişliklerine 366 vergi müfettişi ile 128 vergi müfettiş yardımcısı atandı. İşte Resmi Gazete vergi müfettişleri atama sonuçları isim listesi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettiş atama sonuçları: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete kararları yayımlandı. Karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine 366 vergi müfettişinin ataması yapıldı. Vergi müfettişliklerine de yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 128 vergi müfettiş yardımcısı atandı.
Vergi müfettişleri atama sonuçları isim listesi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi başmüfettişliklerine ataması yapılanların isim listesi şöyle oldu:
Abdulgani Demirci
Abdullah Küçük
Ahmet Aydınlı
Ahmet Haşim Şimşek
Ahmet Keskin
Ahmet Tanrıverdi
Ahmet Belli
Ali Demireller
Ali Güray Orhan
Ali Kavaklı
And Bereket
Arif Öçalık
Ayşe Güneş Koltaş
Ayşegül Güzel
Bahadır Ekici
Bahar Alaca ataması yapılan bazı isimler oldu.
Vergi müfettiş yardımcı atama listesi
Tolga Taflan
Tuğba İnce
Tuğba İnci Kar
Tuncay Yüksel
Yasemin Ay
Yasemin Kılıç
Yasemin Yıldırım
Yasin Akbulut
Yelis Akyüz
Yunus Genç
Yusuf Kadim
Yusuf Peker
Zeynep Karagöz ise vergi müfettiş yardımcısı ataması yapılan isimlerden bazıları oldu.
Resmi Gazete vergi müfettiş atama sonuç listesi için tıklayın