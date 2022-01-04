Vergi istisnası işçinin ücretine nasıl yansıyacak?

Belirlenen asgari ücret Resmi Gazete’de yayınlandı. 2022 yılında uygulanacak asgari ücret günlük 166,80 TL, aylık 5004 TL oldu. Asgari ücretin belirlenmesi sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretliden vergi alınmayacağını açıkladı. Asgari ücretliden vergi alınmayınca aylık net asgari ücret önceki yıla göre yüzde 50 artışla 4.253,40 TL tutara yükseldi. Asgari ücretliden vergi alınmaması bir yasal değişiklik gerektirdiği için bu konuda hazırlanan yasa tasarısı Meclis Genel Kuruluna sunuldu. Her zaman olduğu gibi muhalefet yasal değişikliğe karşı çıksa da çoğunluk oyuyla yasal düzenleme Meclis tarafından kabul edildi. Bu yasal değişiklik sadece asgari ücretliyi değil memur dahil asgari ücretin üzerinde ücretle çalışan tüm işçileri ilgilendirdiği için muhtevasını herkes merak etti. Zira kamuoyunda Asgari Geçim İndiriminin kalkacağı, bu durumun işçiler açısından hak kaybına neden olan bir düzenleme olacağına dair söylentiler de dillendirilmeye başlandı. Esasında bu söylentilerin maksatlı ve sırf iktidar partisini yıpratma amaçlı olduğu yasal değişikliğin Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla açığa çıktı. Yasal düzenleme esas itibariyle Gelir Vergisi Kanununda ve Damga Vergisi Kanununda yapıldı. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23’üncü maddesinde yapılan değişiklikle asgari ücrete kadar olan ücretlerin vergi matrahı gelir vergisinden istisna tutuldu. İşlevini yitiren asgari geçim indirimini düzenleyen 32’inci maddesi de yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca Damga Vergisi Kanununa ekli 2 sayılı Tabloda değişiklik yapıldı ve değişiklik sonrası aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım damga vergisinden muaf tutuldu. Bu yasal değişiklik sonrası asgari ücretliden gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek. Dolayısıyla 2012 yılında asgari ücretlinin maaşı net 4.253,40 TL olarak ödenecek. Asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanlar da bu uygulamadan yararlanacak. Bunların vergi matrahına esas ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden 638,01 TL düşülecek. Yine damga vergisi matrahına esas ücreti üzerinden hesaplanan damga vergisinden de 37,98 TL düşülecek. Bu düşülen gelir ve damga vergisi istisnası nedeniyle işçinin ücretinden kesilmesi gereken ve vergi dairesine yatırılması gereken tutarın 675,99 TL kısmı işçinin cebinde kalacak. Asgari geçim indiriminin kaldırılması sonrası bekar bir işçi için 2022 yılı asgari ücretine göre 375,30 TL tutarı, vergiden istisna edilen 675,99 TL tutardan düştüğümüzde bu yeni uygulama nedeniyle bekar bir işçi 300,69 TL kazançlı çıkacak. Bu yeni uygulama nedeniyle Devletin almaktan vaz geçtiği vergiye bağlı olarak bekar bir işçi 300,69 TL kazanım elde etti. İşçinin eşinin çalışması veya çalışmaması, bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısı dikkate alındığında işçilerin bu yeni uygulamadan dolayı kazanacağı tutarlar aşağıda belirtilen biçimde olacak. Yukarıda bilgilerinize sunduğumuz tablodan da görüleceği üzere yeni uygulamaya bağlı olarak tüm işçiler, medeni durumuna ve çocuk sayısına göre en az 37,98 TL en fazla da 300,69 TL kazançlı olacak. Asgari ücrete kadar olan ücretlerin gelir ve damga vergisinden istisna tutulmasına ilişkin yeni uygulama tüm işçilerimize hayırlı olsun. Çalışma hayatı boyunca emeğin yanında duran ve aynı zamanda ücret geliriyle çalışan biri olarak bu uygulamayı hayata geçiren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum.