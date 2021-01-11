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Ekonomi Vergi indirimi sonrası oyun konsolu fiyatlarında düşüş bekleniyor
Ekonomi

Vergi indirimi sonrası oyun konsolu fiyatlarında düşüş bekleniyor

Ek gümrük vergisinin yüzde 50’den yüzde 20’ye düşürülmesiyle birlikte oyun konsollarının fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 16:19:00 -
Vergi indirimi sonrası oyun konsolu fiyatlarında düşüş bekleniyor

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, vergi indiriminin sektöre güç katacağını belirterek, “Olumlu bir adım atıldı ama yeterli değil” dedi. Aydemir, “Ek vergi miktarı, daha düşük seviyelere çekilebilirse ya da sıfırlanırsa çok daha iyi bir tabloyla karşı karşıya kalınır” şeklinde konuştu. “Oyun konsolları lüks ürün kategorisinde yer alıyor” diyen Aydemir, “Üreticiler, diğer sektörler ve bağımsız büyük markalarla iş birliği yaparak tüketicilere daha çabuk ulaşmaya çalışacaklar. Çünkü konsollar çok değerliler ama pahalılar. Konsolların satışları da kolay değil. İşte onun için partner markalarla anlaşılmasında ve ürünlerin tüketicilere çok daha indirimli sunulmasında yarar var” ifadelerini kullandı.

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