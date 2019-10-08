Vergi indirim belgesiyle emeklilikte sigorta süre şartı var

Soru: Sigorta başlangıcım 12.10.2005. Yüzde 64 engellilik nedeniyle ikinci derece vergi indirim belgesi aldım. 4003 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? İhsan K.

Cevap: Engelli sigortalılar için yaş şartı yok. Yani emekli olmak için emekli olma yaşını beklemezler. Ancak vergi indirim belgesi olup SSK statüsünden emekli olacak engelliler için hem ödenmesi gereken prim gün sayısı şartı hem de tamamlanması gereken sigortalılık süresi bulunuyor. İlk defa sigortalı olduğunuz tarihin 6.8.2003-30.9.2008 tarih aralığında bulunduğu gözetildiğinde ikinci derece vergi indirim belgesi sahibi olmakla 18 yıl sigortalılık süresinin tamamlamanız ve en az 4000 gün prim ödemeniz gerekiyor. Prim günü şartını sağlamışsınız. 18 yıl sigortalılık süresi şartını sağlayacağınız 12.10.2023 tarihinde emekli olursunuz.