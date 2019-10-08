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Vergi indirim belgesiyle emeklilikte sigorta süre şartı var

Murat Özdamar, bir okurumuzun vergi indirim belgesine ilişkin gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

08 Ekim 2019 Salı 12:01
Vergi indirim belgesiyle emeklilikte sigorta süre şartı var

Soru: Sigorta başlangıcım 12.10.2005. Yüzde 64 engellilik nedeniyle ikinci derece vergi indirim belgesi aldım. 4003 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? İhsan K.

Cevap: Engelli sigortalılar için yaş şartı yok. Yani emekli olmak için emekli olma yaşını beklemezler. Ancak vergi indirim belgesi olup SSK statüsünden emekli olacak engelliler için hem ödenmesi gereken prim gün sayısı şartı hem de tamamlanması gereken sigortalılık süresi bulunuyor. İlk defa sigortalı olduğunuz tarihin 6.8.2003-30.9.2008 tarih aralığında bulunduğu gözetildiğinde ikinci derece vergi indirim belgesi sahibi olmakla 18 yıl sigortalılık süresinin tamamlamanız ve en az 4000 gün prim ödemeniz gerekiyor. Prim günü şartını sağlamışsınız. 18 yıl sigortalılık süresi şartını sağlayacağınız 12.10.2023 tarihinde emekli olursunuz.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 12:01
  1. Vergi indirim belgesiyle emeklilik
  2. Sigorta başlangıcı
  3. engelli
  4. vergi indirim belgesi
  5. ikinci derece vergi indirim belgesi
  6. Ne zaman emekli olurum?
  7. Engelli sigortalılar
  8. Engelli sigortası
  9. emekli olma yaşı
  10. SSK
  11. prim gün sayısı
  12. sigortalılık süresi
  13. Prim günü

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