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Ekonomi Vergi İndirim belgesi alırsanız emekli olur musunuz?
Ekonomi

Vergi İndirim belgesi alırsanız emekli olur musunuz?

Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Damar, "Vergi İndirim belgesi alırsanız emekli olur musunuz?" sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 10:05:00 -
Vergi İndirim belgesi alırsanız emekli olur musunuz?

¥ Soru: Ben 1971 doğumluyum. 1995 yılında SSK girişim var. Yüzde 55 raporum var. (Sol göz protez, kulaklarda yüzde 40 duyma kaybı var.) Bu rapordan sonra anjiyo oldum. Şu an hipertansiyon teşhisi konuldu. 3600 SSK günüm var.  900 günlük Bağ-Kur hizmetim silinmişti daha önce. Bu durumda emeklilik için nasıl bir yol izlemeyelim. Fatih Ş.

¥ Cevap: Birden fazla engellilik var ise malullük açısından en yüksek engellilik oranına bakılıyor. Bu oran yüzde 60 ve üzeri ise malul kararı veriliyor. Verdiğiniz bilgilere göre malulen emekli olmanız zor görünüyor. Ancak SSK’lı bir işte çalışmakta iken vergi dairesine vergi indirim belgesi almak için başvuru yaparsanız bu belgeyi almanız mümkün görünüyor. Vergi indirim belgesi almanız halinde engelliliğiniz yüzde 60 ve üzeri belirlenirse 3760 gün primle yüzde 40 ile 59 arası belirlenirse 3920 gün primle emekli olmanız mümkün. Bu durumda silinen Bağ-Kur günlerinizi yapılandırma kapsamında canlandırırsanız gün eksiğiniz kalmaz. Vergi indirim belgesi almakla da emekli olma hakkını kazanırsınız.

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