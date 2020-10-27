Vergi Denetim Kurulu 175 müfettiş yardımcısı alacak
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca 175 vergi müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duruma göre, vergi müfettiş yardımcısı giriş sınavı başvuruları 16 Kasım saat 08.30'da başlayacak ve 27 Kasım 17.30'da sona erecek.
Adaylar, Bakanlığın resmi internet sitesinde bulunan formu doldurarak giriş sınavına başvurabilecekler.
Sınavın yazılı kısmı 19-20 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.
Yazılı sınava hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yeri ve saatleri sınavdan en az 10 gün önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.