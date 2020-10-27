  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Vergi Denetim Kurulu 175 müfettiş yardımcısı alacak
Ekonomi

Vergi Denetim Kurulu 175 müfettiş yardımcısı alacak

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:49:11 -
Vergi Denetim Kurulu 175 müfettiş yardımcısı alacak

ANKARA (AA) - Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca 175 vergi müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duruya göre, vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavına başvurular, 16 Kasım saat 08.30'da başlayıp, 27 Kasım saat 17.30'da sona erecek.

Adaylar, giriş sınavına Bakanlığın resmi internet sitesindeki formu doldurarak başvurabilecekler.

Sınavın yazılı bölümü, 19-20 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve saatler, Bakanlık sitesinden sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava tabi tutulacaklar.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bin yıldır böylesi olmadı! Yahudiler akın akın gidiyor
Dünya

Bin yıldır böylesi olmadı! Yahudiler akın akın gidiyor

Dünya genelindeki Yahudi nüfusu yaklaşık 15 milyon civarında. 1880’lerde Yahudilerin yüzde 90’ının yaşadığı Avrupa’da günümüzde sadece 1,3 m..
Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama
Siyaset

Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama

CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'..
Cepheden kaçmak isteyen Ermenilerden 'korona' oyunu! Doktor tutuklandı
Dünya

Cepheden kaçmak isteyen Ermenilerden 'korona' oyunu! Doktor tutuklandı

Azerbaycan ordusu karşısında açık yenilgi alan Ermenistan'da, ölmek istemeyen askerler cepheden kaçmak için türlü oyunlara başvuruyor. Ermen..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay