Vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
Muğla'da rüşvet aldığı ileri sürülen vergi dairesi müdürünün de aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüşvet aldığı ileri sürülen vergi dairesi müdürünün de aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.
Bodrum Vergi Dairesi'nde rüşvet alındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, vergi dairesi müdürünün makam odasında ses ve görüntü takibi yapıldı.
Yapılan sesli ve fiziki takipler sonrası D.E'nin, A.A. aracılığıyla Vergi Dairesi Müdürü S.O'ya makam odasında rüşvet verdiği saptandı.
Suçüstü yakalanan şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 200 bin lira ele geçirildi.
Şüpheliler "rüşvet" suçu kapsamında gözaltına alındı.