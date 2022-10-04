Vergi dairesi ihale ile gayrimenkul satacak
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğü Kuruçeşme Mah. 205/41 Sk. No:1/6 Buca/İzmir’deki gayrimenkul için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri:
Gayrimenkul İzmir ili, Buca ilçesi Kuruçeşme mh. 205/41 Sk NO:1/6 açık adreste bulunmaktadır. Tınaztepe mh. Sınırları içerisinde 42681 ada, 4 parsel numaralı, 259/87 m² yüzölçümüne sahip ana taşınmaz arsasındadır. Parsel üzerinde, blok yapı nizamda inşa edilmiş, bodrum+zemin+3 normal katlı, 7 adet bağımsız bölüm için kat irtifakı kurulmuştur. 11 yıllık betonarme bina mevcuttur. Cephesi dış cephe boyalı, çatısı düz teras çatıdır. Asansörsüz, 11 yıllık bina genelinde, malzeme ve işçilik kalitesi orta düzeydedir. Taşınmazın yüzölçümü brüt 90 m²’dir.
Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer: 850.000 TL (KDV, Damga Vergisi ve Tapu Alım Harcı alıcıya aittir) Gayrimenkule biçilen rayiç değerin %7,5 nispetinde olan 63.750,00 TL tutarında teminat alınması gerekmektedir.
Gayrimenkulün satışı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41/3 Kat: 9 Seminer Salonu – Bayraklı/İZMİR, 26 Ekim 2022, Çarşamba günü Saat:10:30’da yapılacaktır.
İlgilenenler Gayrimenkul Satış şartnamesini Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.
Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun 26 Ekim 2022, Çarşamba günü, saat 10:00’a kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.
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