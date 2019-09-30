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Vergi dairelerinden ikinci iş daveti! Fazla işte çalışanlara ‘vergini öde’ çağrısı

Yıl içerisinde iş değiştirenlere veya ikinci bir işte çalışanlara vergi dairelerinden ‘görüşmeye çağrı’ yazıları geldi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:40
Vergi dairelerinden ikinci iş daveti! Fazla işte çalışanlara ‘vergini öde’ çağrısı

Yıl içerisinde iş değiştirenlere veya ikinci bir işte çalışanlara ‘vergi’ uyarısı geldi. Son günlerde iş değiştiren veya birden fazla işte çalışanlara vergi dairelerinden ‘görüşmeye çağrı’ yazılarının geldiği belirtildi.

Yıl içerisinde iş değiştiren bir kişinin geliri, önceki işvereninden aldığı ücretlerle yeni işverenden alacağı ücretler toplanarak vergilendirmesi gerekiyor. İşçilerin yeni işverenlerine eski işyerindeki ücret gelirlerini beyan etmemeleri durumunda, işverenin vergi dilimini sıfırdan başlattığı, bunun da gelir vergisi dilimlerinin eksik hesaplanmasına yol açtığı belirtildi. Birden fazla işverene bağlı olarak çalışan ve ücret alan çalışanlar için de eksik vergi ödenmesinin söz konusu olduğu ve bu kişilerin, vergi daireleri tarafından beyanname vererek eksik ödedikleri gelir vergisi tutarlarını ödemeye çağrıldığı ifade edildi. Eksik ödenen tutarlara ilişkin pişmanlık indirimi de uygulandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:40
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  5. gelir vergisi
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