Vergi borç yapılandırma nasıl yapılacak? Vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

AK Parti milletvekilleri yeni vergi borç yapılandırması için harekete geçti. Düzenleme ile esnafa geçici, 'sicil affı' geliyor. Bu kapsamda; karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılması amaçlanıyor. Kamuya prim, vergi ve idari para cezası borçları için yeni yapılandırma yasa teklifi görüşmeleri için Meclis'te mesai başladı. Yasanın kabul edilmesiyle beraber başlayacak olan yapılandırma başvurularının 31 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor. İşte yeni prim, vergi ve idari para cezası yapılandırma başvuru süreci hakkında merak edilen tüm detaylar...

Vergi borç yapılandırma maddeleri neler?

Yasa teklifine göre, geçen yıl kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı yasada borçlarını yapılandıranlar da yeni yapılandırmadan yararlanabilecek. 7256 sayılı yasadan yararlanlar mart ayı içinde hem ilk hem de ikinci taksitlerini ödediler. 3. taksit mayıs ayı içinde ödenecek. Borçlarını ödemeye devam eden borçlular isterlerse Meclise yeni sunulan yasa teklifi çerçevesinde borçlarını tekrar yapılandırabilecekler. Böylece süre kazanmış olacaklar. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin olarak geçen yıl kasım ayında 7256 sayılı yasa çıktı. Yasanın başvuru tarihi ve ilk taksit ödeme süresi bir ay ötelendi.

Yapılandırma süresi 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Şubat 2021 tarihine, ilk taksit ödeme süresi de 1 Mart 2021 tarihine uzatıldı. 7256 sayılı yasaya başvurup ilk iki taksitlerini ödeyenler şimdi mayıs ayının sonuna kadar üçüncü taksitlerini ödeyecekler. TBMM’ye yeni sunulan yapılandırma yasa teklifinde taksitlerini ödemeye devam edenler için yeni bir imkan tanındı. Yasa teklifinin 9’ncu maddesine göre ödemeleri devam eden alacaklar açısından borçlular talep ederse yeni yapılandırmadan yararlanabilecekler.

7256 sayılı yasa kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılacak, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için 7256’ya göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanacak, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek yeni yapılandırmaya göre yapılandırılacak ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Vergi borç kalan taksit ödemeleri nasıl yapılacak?

Yeni yasaya geçen borçlu 7256 sayılı yasaya göre yaptığı taksitleri ödemek yerine kalan borcunu yeniden 6, 9, 12 ve 18 takside bölebilecek. Dördüncü taksit ödemesi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacak olan mükellef yeni yapılandırma ile ödeyeceği taksit dönemini de ötelemiş olacak, kalan borçunu da zamana yayacak.

Ancak yeni gelen yapılandırma teklifinde katsayılar farklı. 17 Kasım 2020 tarihinde çıkan 7256 sayılı yasada borçlara uygulanan katsayı daha düşüktü.

Borç yapılandırma taksit ödemeleri ne kadar?

Borçlu borcunu yapılandırdıktan sonra eğer taksitlendirmek isterse belli bir katsayı ile çarpılıyor. 6 taksit için 1.045, 9 taksit için 1.083, 12 taksit için 1.105, 18 taksit için 1.15 olarak belirlenmişti. 12- Yeni yapılandırma teklifinde ise 6 taksit için 1.09, 9 taksit için 1.135, 12 taksit için 1.18, 18 taksit için ise 1.27 olarak belirlendi. 13- Örneğin 6 eşit taksit için katsayı kasımda çıkan yasada 1.045 iken, yeni yasa teklifinde yeni yasa teklifinde 1.09, 18 taksit için 1.15 iken yeni yasa teklifinde 1.27 olarak belirlendi.

Vergi ve borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman?

Teklife göre yapılandırma için yasa çıktıktan sonra 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılacak. Vergi borçları için ilk taksit son ödeme günü 30 Eylül, sigorta borçları için ise 31 Ekim olacak. Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek.

Borç yapılandırma ödemeleri nasıl ödenecek?

Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerinin kanun kapsamında ödenecek olan alacaklar kredi kartı ile ödenebilecek. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenlemeden yararlanma hakkı kaybedilecek. Hesaplanacak katsayı 24 taksit için 1.36, 30 taksit için 1.45, 36 taksit için 1.54 olarak uygulanacak.