Vergi ayarı işe yarayacak
Hükümetin buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut için gümrük vergisi oranlarının yüzde 0 olarak uygulama kararı alması olumlu karşılanıyor.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Hububat, Bakliyat ve Kuruyemiş Meslek Komitesi üyesi Tevfik Dinçer, 1 Ocak 2022’ye kadar geçerli olacak kararın fiyatları yüzde 5-10 aşağı çekeceğini ifade ediyor. Arz arttığı takdirde fiyatların dengeleneceğini dile getiren Dinçer, “Bunun için kuraklığa dayanıklı tohumlarla üretimimizi yukarı taşımamız gerekiyor” diyor.