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Ekonomi Vergi ayarı işe yarayacak
Ekonomi

Vergi ayarı işe yarayacak

Hükümetin buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut için gümrük vergisi oranlarının yüzde 0 olarak uygulama kararı alması olumlu karşılanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 16:19:00 -
Vergi ayarı işe yarayacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Hububat, Bakliyat ve Kuruyemiş Meslek Komitesi üyesi Tevfik Dinçer, 1 Ocak 2022’ye kadar geçerli olacak kararın fiyatları yüzde 5-10 aşağı çekeceğini ifade ediyor. Arz arttığı takdirde fiyatların dengeleneceğini dile getiren Dinçer, “Bunun için kuraklığa dayanıklı tohumlarla üretimimizi yukarı taşımamız gerekiyor” diyor.

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