Verenel Derneğinin Somali temsilcisi Yörük’ün cenazesi dualarla defnedildi
Somali’nin başkenti Mogadişu’da yardım çalışanlarına yönelik önceki gün bombalı saldırıda hayatını kaybeden Verenel Derneğinin Somali temsilcisi Abdurrahim Yörük’ün cenazesi (46), Kayseri’de dualarla defnedildi.
Orgeneral Hulusi Akar Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yörük’ün yakınlarına başsağlığı diledi.
Yörük’ün naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.