Verem yine hortladı!

Tüberküloz yani halk arasında bilinen adıyla “verem” romanlarımızdaki adıyla ise “ince hastalık”, vücut direncinin düşmesini fırsat bilen sinsi hastalık..

Uzun süreli ve bilinçsiz olarak yapılan diyetler, yıpratıcıdır ve vücut direncini düşürerek vereme davetiye çıkarmaktadır. Kış ortamı da veremin sevdiği ortamdır.

Uluorta yapılan diyetler sonucu beslenme yetersizlikleri ortaya çıkar. Diyetlerinde sebze, meyve ve etten yoksun bir beslenme programı uygulayanlar için verem büyük bir tehlike oluşturur. Vücut direncinin düştüğü bu dönemlerde vücuda alınacak bir verem mikrobu, hastalığı hortlatır. Diyette yalnızca vücut direnci düşmez, yaşanan zayıflama stresi de vücudu yıpratır.

Mutsuzluk, stres, uykusuzluk ve beslenme eksikliği hastalığın en önemli sebeplerindendir. Çünkü bu sebeplerle vücudun direnci düşer. Verem önceden; içki ve sigara kullanan, iyi beslenmeyen insanların hastalığı olarak bilinirdi. Ancak son zamanlarda, zayıflama uğruna özellikle şok ve uzun süreli diyetler yapan bayanlarda, otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçları ile taksi şoförlerinde, ev hanımlarında, üniversite öğrencilerinde çok fazla görülmeye başlandı.

KIŞ tehlikesi

Toplu taşıma araçları, otobüs ve minibüs şoförleri ile taksi şoförleri verem tehdidi altında. Çünkü özellikle kış aylarında camların kapalı olduğu havasız ve kalabalık bir ortamda, öksürük ve aksırık ile verem mikrobu saçan hastalar nedeniyle, bu mikrobu vücuduna rahatlıkla alabilir.

Öğrenciler arasında da verem çok fazla görülmekte. Üniversite yurtlarında kalan ve toplu yaşamın getirdiği sağlıksız şartlardan etkilenen öğrenciler, bu mikrobu birbirlerine rahatlıkla bulaştırabiliyor. Özellikle sınav döneminde çok fazla uykusuz kalmaları, kötü ve sağlıksız beslenmeleri vücut dirençlerini düşürüyor. Bu durumda vücuda herhangi bir sebeple alınan verem mikrobu hastalığa dönüşüyor. Çünkü verem mikrobunu vücuduna alan herkeste bu hastalık ortaya çıkmaz. Mikrop vücuttayken, direnç düştüğü anda hastalık; akciğer, dalak, göz ve beyin zarına yerleşebilmektedir.

Ev kadınları risk altında

Risk grubunda ev kadınları da ilk sıralarda yer alıyor. Ev kadınlarının da bu hastalıktan etkilenmelerinin en önemli sebebi, zorlaşan hayat şartlarının beraberinde getirdiği mutsuzluk, stres ve kötü beslenme. Vücudun direncini artıran tüm besinlerden dengeli bir biçimde alamamak..

ANİ KİLO KAYBI VE BALGAM ÖNEMLİ İŞARET

Tüberküloz aşısının 8 ila 10 yıl koruma kapasitesi vardır. Ancak bu yüzde yüz değil. Tüberküloz mikrobu çok küçük olduğu için bu mikrobu taşıyan kişilerle birlikteyken çok kalın maske kullanılmalıdır. Korunmanın en iyi yolu, vücut direncini düşürmemektir. Uykuya dikkat etmek, dengeli ve iyi beslenmek, olabildiğince stresten uzak durmak gerekir. Balgam, iştahsızlık, halsizlik, özellikle gece terlemesi ve kilo kaybı olan kişiler mutlaka bir akciğer grafisi çektirmelidir.

DÜZENLİ İLAÇ TEDAVİSİ

Tüberküloz, bir yıl düzenli ilaç tedavisi gerektiren bir hastalık. Eğer bir sene boyunca düzenli tedavi yapılmazsa, nüksedebilir. Tüberküloz mikrobu, kullanılan ilaçlara karşı direnç kazanır. Türkiye’de, dirençlenen mikroplarla yeniden başlayan tüberkülozların da sayıları artmaya başlamıştır.