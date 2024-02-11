Verdiği sözlerin yanından bile geçmedi! Yalanlarıyla övünüyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Göreve geldiği günden beri tatil yapan, megakentin bütçesini konser, heykel ve yandaşlara semirten CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çalışmadığını yüzdelik oranlar gözler önüne seriyor. Anne kart, halk süt ve kent lokantası dışında neredeyse hiçbir vaadini gerçekleştirmeyen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun söz verip de yapmadığı vaat istatistikleri şöyle:

Vaatlerin çoğunu yapamadı

2019 yerel seçimlerde 177 vaat sıralayan İmamoğlu’nun bunlardan sadece 24 tanesini yaptığı, 28 tanesini kısmen yaptığı, 125 tanesini yapmadığı ortaya çıktı. Yapmadığı projeler yüzde 70’ine tekabül ediyor.

115 bin sosyal konut inşa edeceğini vaat etmişti. Sonuç %5’ini bile bulamadı.

Ulaşımda ilk aktarmalar ücretsiz olacak vaadinde bulunmuştu. 4,5 yılda gerçekleştirdiği tek şey yüzde 580 zam oldu.

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500 bin öğrenciye kırtasiye ve üniforma dağıtacağını vaat etmişti. Sadece 123 bin öğrenci yani yüzde 75’ini gerçekleştiremedi.

30 yeni yüzme havuzu vaat etmişti. Sadece 1 adet inşa etti. Yüzde 97’si boş.

2 yeni şehirlerarası otogar vaat etmişti. Yüzde 100’ünü gerçekleştiremedi.

Mahalle evleri kuracağını vaat etmişti. Sadece 7 adet mahalle evi yaptı. Vaadinin %99,3’ünü gerçekleştiremedi.

10 yeni huzurevi yapacaktı. Hiç yapmadı. Yüzde 100’ünü gerçekleştiremedi.

5 yeni Alzheimer Gündüz Bakım Evi kurulacağını vaat etmişti. “0” yani yüzde 100’ünü gerçekleştiremedi.

Taslakları bile ortada yok!

Katıldığı açılış programında, “Seçimden önce verilen bir kısım içi boş vaatlerle bu süreci karşılamamız asla mümkün değildir” diyerek ikiyüzlülük örneği sergileyen Ekrem İmamoğlu’nun vaat ettiği fakat taslağını bile hazırlayamadığı projeleri:

Şehir için denizaltı ile ulaşım yapacağını vaat etmişti. Hiçbir şey yapılmadı.

Yeni hizmet binalarının projelendirilerek yeşil bina haline getirileceğini vaat etmişti. Sonuç hiçbir şey yapılmadı.

Gaziosmanpaşa ve Esenler’de teknoloji alanları kuracağını vaat etmişti. Sonuç 0!

Atatürk Olimpiyat Stadyumunu Enerji Arena’ya çevireceğini vaat etmişti. Yapmadı.

3 boyutlu tasarım ve üretim merkezi kuracağını vaat etmişti. Sonuç yok.

Denizde rüzgâr gülü projesi yapacağını vaat etmişti. Projeye dair hiçbir şey yok.

Sokak lambalarının güneş enerjisiyle çalıştırılacağını, otoparklara güneş enerji santralleri kuracağını vaat etmişti. Sonuç 0!

Atık yönetiminde ayrıştırma ve toplama sistemlerini yaygınlaştıracağını vaat etmişti. Projeye dair hiçbir şey yapılmadı.

Anadolu Bölge Parkı inşa edeceğini vaat etmişti. Hiçbir şey yapılmadı.

İstanbullu gençlere, ‘Genç Kart’ çıkartacağını vaat etmişti. Sonuç yine 0!

Mahalle cep parkları yapacağını ve İSPARK’ın ücretsiz olacağını vaat etmişti. Cep otoparkları yapılmadığı ama İSPARK’a yüzde 500 rekor zam yaptı ve kurumu yandaşlara peşkeş çekerek iflasa sürükledi.

İstanbul dışında her şeyi yaptı!

İmamoğlu 5 yılda, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için il il Türkiye’yi gezdi, 46 bin yandaşı belediyeye doldurarak çiftliğe çevirdi, bugüne kadar hiç zarar etmeyen Beltur ve İspark gibi iştirakleri borçla tanıştırarak iflasa sürükledi, her sel felaketinde tatil, deprem afetinde kayak kar felaketinde ise İngiliz elçi ile yemek yedi. Son olarak ise seçimlerden CHP’yi dizayn etmekle meşgul.

İBB’nin dönüşüme etkisi yüzde 1

İstanbul’da 2012-2024 döneminde dönüştürülen bağımsız bölüm adedi 850 bin 746. Sahada devam eden çalışmaların yüzde 65’i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılıyor. Özel sektör eliyle olanların oranı yüzde 34. İBB’nin çalışmalarının oranı ise yüzde 1. İBB’nin 5 yılda sadece 2 bin 15 bağımsız bölümü dönüştürmesi ise Ekrem İmamoğlu’nun beceriksizliğine bağlanıyor.