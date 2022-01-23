Verdiği cevapta 'teröriste' 'terörist' diyemedi! Gergerlioğlu PKK'lı teröristlerin ölümüne üzüldüğünü itiraf etti

Yeniakit.com.tr

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Burdur Merkez Ulu Camii'nde, alkollü bir kadının Cuma hutbesi okunurken, camiye girip, "Hepimiz açız." diye bağırdığı olay üzerinden iktidarı hedef alarak "din" sömürüsü yaptı.

Hazreti Ömer'in (r.a) adaletine dikkat çekerek camide kendisini eleştiren bir kadına kulak verdiğini belirten Gergerlioğlu, Burdur Valiliği'nin de Cuma namazı esnasında camiye gelen kadının alkol tedavisine başladıklarını, ihtiyaçlarının karşılanacağını açıklamasına karşın, şu ifadeleri kullandı:

Burdur Valiliği, kadın 'alkollü' deyip kurtulmaya çalışmış!! Camide açlığını haykıran kadın doğruyu söyledi, İmam, Allah'ın ayetini okuyarak onu susturmaya çalıştı! Benim inandığım din, bu değil! Hz. Ömer camide kendisini eleştiren kadını haklı bulmuş, ondan özür dilemişti. Ya şimdi?

'Ben kim vurulursa vurulsun üzülürüm'

Yeniakit.com.tr, PKK'lı teröristlerin asker-polis öldürüp şehit etmesine tek kelime edemeyen Gergerlioğlu'na, "Senin dininde asker, polis mi vurmak var?" diye sordu.

Gergerlioğlu Twitter hesabından yeniakit.com.tr'nin haberine cevap verdiği mesajında, yine "teröriste" "terörist" diyemeyerek, ölen terörist de olsa üzüleceğini ima etti. Kendince ahlak ve İslam dersi vermeye kalkan Gergerlioğlu, şunları söyledi:

Benim dinimin adı İslam yani anlamı Barış. Ben kim vurulursa vurulsun üzülürüm! Onun için de kimse vurulmasın, kim olursa olsun babasız evlatsız kalmasın diye; Barış için dinim için siyaset yapıyorum. Tavsiyem de "Elhamdulillah Müslümanım" demeden önce dininizi öğrenin dininizi!