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Ekonomi Ver korkuyu, al coşkuyu! Yeni Asya direksiyonu ‘Marksiste’ kırdı
Ekonomi

Ver korkuyu, al coşkuyu! Yeni Asya direksiyonu ‘Marksiste’ kırdı

Tüm saldırılara rağmen Türkiye’yi kalkındırmaya devam eden AK Parti hükümetinin ekonomi politikasını eleştiren marksist profesör Hayri Kozanoğlu’na, kendisini ‘muhafazakar’ olarak niteleyen Yeni Asya ses oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 14:34:00 - 2022-07-29 14:35:25
Ver korkuyu, al coşkuyu! Yeni Asya direksiyonu ‘Marksiste’ kırdı

Ömrünü İslam’a hizmete adayan Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin fotoğrafıyla çıkan Yeni Asya gazetesi akla hayale durgunluk veren bir olaya imza attı.

Emperyalistlerin tüm saldırılarına rağmen Türkiye’yi kalkındırmaya devam eden AK Parti hükümetin ekonomi politikasını eleştiren marksist profesör Hayri Kozanoğlu, kendini birinci sayfasında Said Nursi fotoğrafıyla çıkan Yeni Asya’nın manşetinde buldu.

Hükümete nereden darbe vuracağını şaşıran Yeni Asya, Marksist ekonomistin mesnetsiz söylemleri üzerinden resmen korku pompaladı.

Gazetede “Ekonomiyi iflasa sürüklüyorlar” manşetiyle Kozanoğlu’nun spekülatif açıklamalarına yer verdi. Bu skandalla birlikte, marksist bir isim üzerinden muhafazakarları hedef alan Yeni Asya’nın kendi değerleri ile ne derece zıt bir tutum içerinde olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

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Yorumlar

vatan

siyasetle iman hizmetine zarar verdiler, fetonun oyuncagi oldular, ozellikle kazim
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