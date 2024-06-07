Ver Kavala'yı al Gülen'i tezgahı! Yersen

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunda ortaya atılan spekülasyonları ele aldı. Güler, Osman Kavala'nın iadesi karşılığında Gülen'in alınması gibi söylentilerin dolaştığını yazdı. Bu tür iddiaların ABD'nin Türkiye üzerindeki oyunlarının bir parçası olduğunu belirten Güler ayrıca, Gülen'in son durumunun örgüt içinde kaosa yol açtığını vurguladı. İşte Güler'in yazısı:

"MİT FETÖ elebaşı Gülen'i Türkiye'ye getirmiş' diye bir tezviratı soktular gündeme. Bir anda yayıldı. Tabii ki yoktu öyle bir şey!

Nedir, ne değildir derken ikinci bir tezvirat piyasaya sürüldü.

'Osman Kavala'yı verelim, Gülen'i alalım'!

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Ne kadar tanıdık öyle değil mi? Vaktiyle Öcalan'ı alıp Gülen'i vermiştik. Çünkü ABD'nin yeni tertibinde Öcalan'a yer yoktu. Bu takasın ardından hem FETÖ'yü hem de PKK'yı güçlendirdiler.

Arap Baharları, Suriye'nin parçalanması, DEAŞ'ın icadı...

PKK'ya yeni isimler...

Türkiye'ye yönelik bu tertibin faturası çok ağır oldu maalesef. 15 Temmuz'da işgal girişimine kadar vardı iş. Şimdi biz gelelim asıl meselemize. Azılı FETÖ'cülerden Cevdet Türkyolu, Gülen'i bir çuvala koyup kaçırdı. Şüphesiz CIA bizzat işin içinde. Sanırım Gülen'in doktoru 'günleri sayılı' diye bir rapor verdi.

Dün son görüntüsü düştü sosyal medyaya. Çürümüş! İsteselerdi fotoğrafın üzerinde oynama yapıp servis edebilirlerdi. Yapmamışlar. Çürümüş ve ölmek üzere bir halde olduğunun bilinmesini istemişler.

Akli melekeleri gitmiş, altına pisliyormuş!

Beter olsun.

Yeğeninin ifşaatlarını görmüşsünüzdür.

Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu çekişmesi varmış post için. Türkyolu'nun sapıklıkları konuşuluyor. Özcan'ın da.

Gülen sonrası planlanırken dışarıda bırakılanlar ateş püskürüyor. Aç sefil halde kalmışlar. Beter olsunlar. Herkes bildiklerini ötmeye başladı.

Günün sonunda Gülen'in cehennem yolculuğunun kapısı açılacak. CIA örgütü yeniden şekillendiriyor. Örgüt üyelerinin bir kısmının başıboş bırakılması düşünülemez. Ne olacak onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Türkiye'nin bu saatten sonra Gülen' in cesedine ihtiyacı yok. Ama Gülen'in iade edilmesine aş erenler, bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyorlar.

Gülen'in cesedini Türkiye'ye getirip bunun etrafında bir sosyoloji oluşturmak.

Bunu bahane edip Osman Kavala'nın iadesini sağlamak.

Ne günlere kaldık!

Günün sonunda dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Osman Kavala ABD için derin Avrupa için neden bu kadar önemli? Şüphesiz bu ülkede herkes bunun nedenini biliyor! Çünkü Kavala'nın işi yarım kaldı!

İyi de 'bazıları' neden ısrarla bırakılmasını istiyor?

Ekonomi şaha kalksın diye!

Yersen!"