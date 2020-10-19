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Teknoloji Venüs'ün atmosferinde heyecanlandıran keşif
Teknoloji

Venüs'ün atmosferinde heyecanlandıran keşif

Bilim insanları, Venüs'te glisin amino asidi keşfetti. Bu keşfin, Venüs'te yaşamın varlığına dair önemli bir ipucu olduğu düşünülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 22:10:00 - 2020-10-19 22:16:01
Venüs'ün atmosferinde heyecanlandıran keşif

Geçtiğimiz günlerde üst atmosferinde fosfin bulunan Venüs'te şimdi de glisin amino asidi keşfedildi. Bilim insanları, bu keşfin Venüs'te yaşamın varlığına dair önemli bir ipucu olabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili yayınlanan makalede, "Venüs'ün üst atmosferi, dünyanın milyarlarca yıl önce geçtiği biyolojik düzenin neredeyse aynısından geçiyor olabilir" ifadelerine yer verildi.

Araştırmacılar, bu keşfin yaşamın varlığına dair sağlam bir kanıt olmadığını ancak önemli bir ipucu olduğunu düşünüyor.

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