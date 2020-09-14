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Aktüel Venüs'te yaşam olabileceği iddia edildi
Aktüel

Venüs'te yaşam olabileceği iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 20:05:59 -
Venüs'te yaşam olabileceği iddia edildi

LONDRA (AA) - Venüs'ün etrafını çeviren bulutlarda canlı mikroorganizmalar olabileceği öne sürüldü.

İngiltere'de Cardiff Üniversitesinden Prof. Jane Greaves liderliğindeki uluslararası bir gök bilimci ekibi, Venüs'ün atmosferinde oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroplar tarafından üretilen fosfin gazı keşfetti.

Hidrojen ve fosfor atomlarından oluşan fosfin molekülleri, ilk olarak Hawaii'deki James Clerk Maxwell Teleskopu'yla (JCMT) tespit edildi.

Fosfinin varlığının Şili'deki Büyük Milimetre Teleskopu tarafından doğrulanmasının ardından, uluslararası gök bilimciler ekibi, bunun nereden gelmiş olabileceğini anlamak için bir dizi çalışma yaptı.

Çalışmalarda gök taşları, yıldırımlar ve değişik kimyasal reaksiyonlar gibi biyolojik olmayan olasılıklar değerlendirildi.

Çalışmaların sonunda gezegenin atmosferinde tespit edilen fosfin için yaşamın varlığı dışında bir açıklama olmadığı sonucuna varıldı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Dr. William Bains'in fosfin üretmenin doğal yolları üzerine yaptığı çalışmada, Venüs'ün atmosferinde tespit edilen miktarı üretmenin mikroorganizmalar dışında başka bir yolu olmadığı belirtildi.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırmayı yöneten Prof. Greaves, "Bulutların organizmalarla dolu olması gibi uç senaryoları eleyebileceğimizi sanıyordum ancak Venüs'ün yörüngesinde fosfin olduğuna dair ilk ipuçlarını aldığımızda bu bizim için bir şok oldu." dedi.

İngiltere Kraliyet Astronomi Cemiyeti Başkanı Prof. Emma Bunce, ekibi, çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Dünya'nın ötesinde yaşam olup olmadığı bilimde önemli bir soru. Prof. Jane Greaves ve ekibinin keşfi, bu arayışta ileri doğru atılmış önemli bir adım." dedi. Bunce, daha fazla çalışma yapılması çağrısında bulundu.

Dünya'da fosfin, penguenler gibi hayvanların bağırsaklarında veya bataklıklar gibi oksijenin az olduğu ortamlarda yaşayan bakteriler tarafından üretiliyor.

Atmosferin yüzde 96'sı karbondioksitten oluşan Venüs'ün yüzey sıcaklığı 400 dereceği geçiyor. Bu nedenle Venüs'ün yaşama en elverişsiz gezegenlerden biri olduğu değerlendiriliyordu.

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