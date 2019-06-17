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Venezula bu iddia ile çalkalanıyor... Guaido’nun temsilcileri hakkında yolsuzluk iddiası

Latin Amerika haberleri yapan ABD merkezli Panam Post'ta yayımlanan bir yazıda, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'nun saf değiştiren Venezuelalı askerlerle ilgilenmesi için görevlendirdiği iki temsilcisinin paraları şahsi harcamalarında kullandıkları iddia edildi

17 Haziran 2019 Pazartesi 06:19
Venezula bu iddia ile çalkalanıyor... Guaido’nun temsilcileri hakkında yolsuzluk iddiası

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’nun ordudan ayrılarak Kolombiya’ya kaçan askerlerle ilgilenmesi için atadığı temsilcilerin söz konusu parayı kişisel harcamalarda kullandığı iddia edildi.

Ülkelerinde “insani kriz” iddiasıyla yardım toplayan, hükümeti her defasında yolsuzlukla suçlayan, iktidarı devirmek için askerlere sürekli darbe çağrısında bulunan ve ülkenin yabancı bir güç tarafından işgal edilmesi için kanuni düzenlemeler yapan Guaido liderliğindeki muhalefet yine yolsuzlukla anılıyor.

Latin Amerika’ya ilişkin ve Venezuela hükümeti karşısında yayınları ile bilinen internet haber portalı Panam Post’ta yayımlanan yazıda, Guaido’nun 23 Şubat’ta başarısız “insani yardım” sokma girişimine sahne olan Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentine gönderdiği iki temsilcisinin kaynakları şahsi harcamalarında kullandığı öne sürüldü.

AA'nın haberine göre; yazıda Guaido’nun sınırdaki çatışmaların ardından Venezuela ordusundan ayrılarak Kolombiya’ya geçen askerlerle ilgilenmesi için görevlendirdiği Rossana Barrera ve Kevin Rojas’ın paraları pahalı kıyafetler, gece hayatı, lüks araç kiralama ve konaklama için harcadıkları iddia edildi.

Guaido’nun partisi Voluntad Popular mensubu olan bu iki ismin ayrıca Kolombiya’ya sığındığı iddia edilen asker sayısını da şişirdikleri ve gerçek rakamın 1300 değil sadece 700 olduğu iddiasında bulunuldu.

İddialar yalanlanmadı

Panam Post’taki bu iddiaları hiçbir taraf yalanladı. Venezuela muhalefetine her türlü desteği veren Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Guaido da Kolombiyalı makamlardan iddiaları araştırmalarını istedi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ise sosyal medya hesabından herhangi bir yolsuzluğu kınadığını vurguladı ve soruşturma açılacağını belirtti.

Venezuela hükümetinden Guaido'nun temsilcileri hakkındaki bu iddialara ilişkin açıklama ise İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez'den geldi.

Rodriguez, sosyal medya hesabından Guaido'nun yolsuzluk ağının içinde bulunduğunu zaten mart ayında yaptıkları açıklamalarda duyurduklarını hatırlattı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 06:44
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