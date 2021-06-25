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Dünya Venezuela'ya Küba üretimi aşı ulaştı
Dünya

Venezuela'ya Küba üretimi aşı ulaştı

Venezuela'ya Küba üretimi Kovid-19 aşısı Abdala'nın ilk sevkiyatı ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 08:00:00 -
Venezuela'ya Küba üretimi aşı ulaştı

Venezuela'ya Küba'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği "Abdala" ismi verilen aşının ilk doz sevkiyatı ulaştı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, yaptığı açıklamada, Küba ile yaptıkları anlaşmanın bir parçası olarak Abdala aşısının ilk partisinin ülkeye geldiğini bildirdi.

Küba'nın Kovid-19 ile mücadelesinin taktire şayan bulduklarını vurgulayan Rodriguez, "Dünyadaki en iyi etkinliklerden birine sahip olağanüstü bir aşıdır. Bugün Küba, aşı adaylarıyla birlikte etik, ahlaki, bilimsel ve teknolojik dersler veriyor. Halkların iradesine karşı gelebilecek hiçbir abluka yoktur." ifadelerini kullandı.

Rodriguez, Abdala aşısının yüzde 92'nin üzerinde bir etkinlik gösterdiğini öne sürerek, aşının ülkeye gönderilmesinde destek veren Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e teşekkür etti.

Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezinin (CIGB) 22 Haziran'daki Twitter paylaşımında, üretilen anti Kovid-19 dozunun etkinliğinin yüzde 92,28 olduğu belirtilerek, "Küba'nın bugün 5 aşı adayı var, yüzde 62 etkinlik ile Soberana 02 ve yüzde 92,28 etkinlik oranıyla Abdala, bunlar zaten aşı olarak kabul ediliyor. Küba, kendi öz imkanlarıyla nüfusunu aşılayan ilk ülke olacak." demişti.

Küba, 19 Mart'ta çalışmaları devam etmekte olan aşılardan birinin insan denemeleri için onaylandığı ve 19 ila 80 yaşları arasında yaklaşık 48 bin kişi üzerinde deneneceğini açıklamıştı.

Abdala ismi nereden geliyor

Aşıya verilen bu ismin önemi Küba'nın ulusal kahramanı ve simgesi Jose Marti'nin, Küba'nın sömürgeciliğe karşı savaşına atıfta bulunarak yazdığı şiir kitabı Abdala'dan geliyor.

Kamuya açık internetteki bazı kaynaklarda ise Abdala adının Arapçada "Abdullah" anlamına gelen ve Marti'nin şiir kitabında İslam ülkesinde yaşayan bir Arap'ın bağımsızlık uğruna savaşa katılması hikayesi de işleniyor.

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