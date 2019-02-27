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Venezuela'ya gelen sözde 'insani yardım' kamyonundan bakın ne çıktı!

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, 23 Şubat’ta Kolombiya’dan Venezuela'ya girmeye çalışırken yakılan bir kamyonda, barikatları oluşturmakta kullanılan araçlar tespit edildiğini açıkladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 22:13
Venezuela'ya gelen sözde 'insani yardım' kamyonundan bakın ne çıktı!

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Arreaza, kamyonun Kolombiya tarafından atılan Molotof kokteyliyle ateşe verildiğini belirterek, "Kamyon incelendi. İçinde gıda ve ilaçlar dışında, barikatlarda kullanılan araçlar: Tel, çit, çivi çıktı. Radikal muhalefet bunları kullanmaya alışık" ifadelerini kullandı.

Sınırda, protestoculara karşı asla ölümcül silaha başvurulmadığını kaydeden Venezuelalı bakan, sadece göz yaşartıcı gazın kullanıldığını vurgulayarak, "Saldırganlığın kaynağı Kolombiya tarafı" dedi.

Daha önce Kolombiya'dan Venezuela'ya girmeye çalışan ‘insani yardım konvoyundan' bir kamyonun yakıldığı bildirilmişti.

 

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 22:13
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  • piropiro1 sa önce
    Tahtin sallaniyor abd kafiri. Beyaz saray basina yikilacak. Zenci ve latinlerin elinde ganimet olacaksiniz.

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