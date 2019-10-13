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Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Reyes'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Reyes, "Biz her zaman Türkiye'nin yanında olacağız. Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım" dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 23:41
Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Reyes'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Barış Pınarı Harekatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve destek mesajı gönderdi.

"Türkiye'nin yanında olacağız"

Reyes, yaptığı açıklamada, "Biz her zaman barışın, demokrasinin arkasındayız ve şu anda Türkiye de tamamen barışın ve demokrasinin yanında yer almaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kardeşi, arkadaşıdır. Biz her zaman Türkiye'nin yanında olacağız. Bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız sonsuzdur. Nerede olursa olsun teröre karşı savaşmamız lazım. Terörizmin iyisi kötüsü olmaz, terörizm her zaman kötüdür. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği hükümet kadar da barışın ve demokrasinin yanında olan bir hükümet bulunmamakta. Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım. Bizim ortak bir düşmanımız var" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 23:41
  1. Ankara
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Venezuela

YORUM YAZ

  • Ben DenizBen Deniz41 dk önce
    Allah hidayet versin inşallah bu adama.Maduro, adam gibi adamsın
  • fetösavarfetösavar44 dk önce
    venezuela forever...

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