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Venezuelalı sanatçı İzmir'de okul duvarlarını renklendirdi

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:56
Venezuelalı sanatçı İzmir'de okul duvarlarını renklendirdi

İZMİR (AA) - Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı kapsamında Türkiye'ye gelen Venezuelalı duvar resimleri sanatçısı Wolfgang Salazar, Roman vatandaşların yaşadığı bölgedeki bir okulun duvarlarını öğrencilerle birlikte renklendirdi.

İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İZROMDER) organizasyonuyla Yenişehir Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp Ortaokulunda gerçekleşen etkinlikte Salazar, vinç yardımıyla yükselerek duvarlara resim yaptı. Salazar, kendisine yardımcı olan öğrencilerle zaman zaman Roman müzikleri eşliğinde eğlendi.

Okulun müdür yardımcısı Nazlı Aypak, gazetecilere yaptığı açıklamada "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında öğrencilerin okula bağlılıklarını artırmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Devamsızlık oranının yüksek olduğu bir okul olduklarına işaret eden Aypak, şunları kaydetti:

"Projenin amacı Romanların yaşadığı bu bölgedeki çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmaktı. Venezuelalı sanatçı Salazar, hiçbir mali beklenti içinde olmadan projemize destek verdi. Biz de bu etkinliğe çocuklarımızla katıldık. Önemli olan çocuklarımızın okula gelmesini sağlamak. Devamsızlık oranının yüksek olduğu bir okuluz. Öğrencilerimizin okula bağlılıklarını artırmak ve okulu benimsemelerini istiyoruz. Duvarlarda kötü yazılar vardı. Bu şekilde kendi boyadıkları duvarları benimseyeceklerini düşünüyoruz."

- Yöreye özgü resimler

Duvar resimleri sanatçısı Wolfgang Salazar ise geçmişte farklı ülkelerde bu gibi çalışmalara gönüllü olarak katıldığını ve yöreye özgü resimler yapmaya çalıştığını anlattı.

Burada da okula gelen öğrencileri karşılayan Roman bir kız öğrenciyi çizdiğini dile getiren Salazar, "Gittiğim ülkelerde yaptığım çalışmalar o bölgenin insanlarını yansıtıyor. Oradaki insanların yaşam şartlarını ve ruhunu yansıtan çalışmalar yapıyorum. Burada okula giren çocukları karşılayan ve elindeki balonu üfleyen bir kız çocuğu resmi yapıyorum. Kızın üflediği balonun içinde de müzik enstrümanları olacak." diye konuştu.

İZROMDER Başkanı Abdullah Cıstır da Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve konuk sanatçıya şükranlarını ileterek Roman çocukların kötü alışkanlıklardan korunması adına bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Cıstır, "Çocuklarımızın okula gelmesini sağlamak adına ortak akılla böyle bir proje gerçekleştirdik. Amacımız eğitimde sosyal farkındalık." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:56
  1. Okul
  2. Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı
  3. Venezuelalı sanatçı

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