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Dünya

Venezuela'dan İsrail'e sert tepki

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek uluslararası toplumu Tel Aviv yönetimine karşı hareket geçmeye çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 09:03:00 -
Venezuela'dan İsrail'e sert tepki

Arreaza, Twitter hesabından, İsrail'in hava saldırıları sonucu 9 katlı bir binanın vurulma ve yıkılma anının yer aldığı görüntüyü paylaştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) bu saldırılara derhal tepki vermesi gerektiğine dikkati çeken Arreaza, "Hiçbir ideoloji veya din aleyhinde taraf olmaksızın hemen tepki verilmeli, kesinlikle kabul edilemez". ifadelerini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından 11 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmesine ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterilmişti.

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