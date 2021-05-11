  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Srebrenista annelerinden Filistinli annelere destek
Faruk Fatih Özer'e ödül konuldu
Gazze'deki İsrail vahşeti gün ağarınca ortaya çıktı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dünya Venezuela'dan İsrail açıklaması
Dünya

Venezuela'dan İsrail açıklaması

Güney Amerika ülkesi Venezuela, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılara sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 10:30:00 -
Venezuela'dan İsrail açıklaması

Venezuela hükümeti, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik bombardımanlarının insanlık dışı eylem olduğu belirtilerek, "Venezuela, Filistin halkının egemenliğini, bağımsızlığını ve kendi kaderini tayin hakkını savunmada tarihi ve ilkeli konumunu yeniden teyit ederken, zalim saldırılardan sonra Filistin hükümeti ve kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir" denildi.

Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "İsrail ordusu ve polisi, aralarında küçüklerin de bulunduğu masum sivilleri hedef alıyor. Bölgede barış ve istikrarı sağlamanın tek yolu, yalnızca taraflar arasında Birleşmiş Milletler nezdinde saygıya dayalı diyalog ve müzakerelerdir" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Venezuela'nın her zaman uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı olduğu vurgulanarak, Doğu Kudüs'te meydana gelen olayların ciddiyeti karşısında ortak bir tutum benimsenmesi gerektiği kaydedildi.

Siyonist şiddetin Filistin halkına karşı yeni bir aşamaya geçtiğinin dile getirildiği açıklamada, "Dünya, düşmanlıkların sona ermesini, insan haklarının korunmasını ve Müslüman ve Hıristiyan topluluklar için kutsalların dokunulmazlığının teminatı ile sahadaki aktörlerin bağlılığını talep etmelidir” ifadesi yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

karlıdağlar

venezuella liderleri mert insanlar.
  • Yanıtla
Verilen süre doldu! İsrail'e karşı saldırı
Dünya

Verilen süre doldu! İsrail'e karşı saldırı

300'ün üzerinde kişinin yaralandığı Mescid-i Aksa saldırıları sonrası Hamas'ın terör devleti İsrail'e verdiği "Güvenlik güçlerinizi 18.00'e ..
İdlib'de Türk askerine hain saldırı! Şehit ve yaralılar var
Gündem

İdlib'de Türk askerine hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından verilen bilgiye göre, İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 4 aske..
Final yapacaktı! EDHO, Kuruluş Osman ve Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlandığı Atv'deki o diziyle ilgili yeni karar
Medya

Final yapacaktı! EDHO, Kuruluş Osman ve Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlandığı Atv'deki o diziyle ilgili yeni karar

Bir Zamanlar Çukurova, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kuruluş Osman gibi yapımların ekrana geldiği ATV'de Akıncı dizisinin final yapacağı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay