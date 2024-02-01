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Dünya Venezuela'dan ABD'ye rest!
Dünya

Venezuela'dan ABD'ye rest!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 03:35:00 -
Venezuela'dan ABD'ye rest!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela'ya yönelik petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik yeniden yaptırım uygulama kararına sert tepki gösterdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD, Venezuela’nın petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik daha önce kaldırdığı yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacağını duyuran ABD'yle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Maduro sert konuştu

Maduro, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askıya aldığı yaptırımları yeniden devreye almasına tepki göstererek, "Venezuela'ya yönelik yabancı tehditleri reddeden anlaşma, Ulusal Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi. 2024 seçim takviminin oluşturulması için yapılan geniş ve kapsayıcı diyalog çağrısını tüm gücümle destekliyorum. Barışın garantisi biziz ve seçimler başlasın artık." açıklamasını yaptı.

ABD hükümetinden gelen "her türlü ültimatomun" reddedildiğini vurgulayan Maduro, ülkedeki aşırı sağın şiddet içeren söylemlerde bulunduğunu belirtti.

Baskı kuruyorlar
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Öte yandan Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin ülkeye yönelik yaptırım kararına tepki gösterilerek, "Tek taraflı zorlama, tehdit ve dayatma ile cumhuriyetin kurumları hedef alınıyor. Baskıcı yöntemlerle Venezuela'nın ekonomisi ve halkın refahı istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor." ifadesine yer verildi.

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