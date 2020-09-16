Venezuela'da yıl sonu yapılacak parlamento seçimlerinde ilk Türk aday: Hayri Küçükyavuz

CARACAS (AA) – İSLAM DOĞRU - Venezuela’da yıl sonu yapılacak parlamento seçimlerine ülke tarihinde ilk kez bir Türk adaylığını koydu.

26 yıldır Venezuela’nın başkenti Caracas’ta yaşayan Hayri Küçükyavuz, 6 Aralık’ta yapılacak genel seçimlerden başarıyla çıkması durumunda, ülkenin parlamentosuna seçilen ilk Türk milletvekili olacak.

Küçükyavuz, Türkiye’den Venezuela’ya ve siyasete uzanan hayat hikayesini AA’ya anlattı.

Aslen Karaman doğumlu olan Küçükyavuz, yurt dışı macerasının liseden sonra gurbetçi olarak Hollanda’ya gitmesiyle başladığını belirterek, “Lise diplomamı aldıktan sonra 1989’da Hollanda’ya gittim, 5 yıl tekstil sektöründe çalıştım. Hollanda’da tanışıp evlendiğim Venezuelalı eşim ile 1994’te Caracas’a taşındık. Venezuela’da da yıllarca tekstil imalat ve satışı ile uğraştım. Son 2-3 yıldır ülkedeki ekonominin iyice kötüleşmesi ile tekstili bıraktım. Şu an Türkiye ile Venezuela arasında ticaret yapıyorum.” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Venezuela’da son 3 yıldır Müstakil Sanayici İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) temsilciliğini yapan Küçükyavuz, siyasete ilgisi konusunda da şunları söyledi:

“Buradaki Türklerle 2013’te parti kurmak istedik ama o zamanlar çok fazla tanınmadığımız için mesafe katedemedik. Şimdi MÜSİAD temsilcisi olarak Türkiye’den iş adamlarını davet ediyoruz, kimse gelmek istemiyor. ABD yaptırımları var, ekonomiye ve iç siyasete güven yok. Eğer parlamentoya girersem Türk iş adamlarına daha fazla güven veririm diye seçimlere aday oldum.”

Küçükyavuz, 6 Aralık'ta yapılacak seçimlerine 26 partinin gireceğini belirterek, şöyle devam etti:

“Niyetim seçimlere bağımsız aday olarak katılmaktı ancak bu seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu teknik olarak bağımsızların adaylığını zorlaştırdı. Adaylık için seçim bölgesindeki nüfusun en az yüzde 5’inin imzasını toplama şartı getirdi. Salgından dolayı bu tabii mümkün olmazdı. Değişik partilerle görüştüm, 6 parti beni seçimlere aday göstermek istedi. Popüler Siyaset Birliği (UPP89) partisinden aday oldum.”

- "Seçilme şansım oldukça yüksek"

UPP89’un 2016’da kurulan yeni bir parti olduğuna ve ilk kez parlamento seçimlerine gireceğine işaret eden Küçükyavuz, ülkedeki ekonomik krizden dolayı halkın eski partilerden bıkıp yeni partilere yöneldiğini söyledi.

Küçükyavuz, “Şu an iktidardaki Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun partisinin seçimlerde yüzde 15 civarı, UPP89’un ise yüzde 15-30 arası oy alacağı tahmin ediliyor. Yani parlamentoya seçilme şansım oldukça yüksek görünüyor.” dedi.

Türk iş adamı kimliğinden dolayı halkın kendisine güven duyduğunu kaydeden Küçükyavuz, şunları kaydetti:

“Çünkü Venezuela'nın şu an en büyük sorunu ekonomi. Seçim çalışmalarımda kendimi Türkiye doğumlu iş adamı olarak tanıtıp ekonomiyle ilgili projelerimi açıkladığımda seçmenin ilgisini çekiyor. Özellikle Türkiye, krizde Venezuela’ya yardım eli uzattığı için halkın bize karşı ayrıca bir sempatisi var. Şu an Venezuela’da herhangi bir markete gitseniz neredeyse sadece Türk ürünlerini görürsünüz. Ayrıca devlet televizyonunda gösterilen Diriliş Ertuğrul var, çok izlenen bir dizi. İnsanlar Türkiye’yi biliyor ve seviyor. Bu da benim için büyük bir avantaj.”

- “Türkiye ile Venezuela birçok alanda birbirini tamamlayabilecek iki ülke”

Parlamentoya seçilirse bütün önceliğinin Venezuela’nın ekonomisini canlandırmak olacağını belirten Küçükyavuz, şöyle devam etti:

“Ülkede, ekonominin tekrar canlandırılması, güven ortamı oluşturulması gerekiyor. Bunun için dış yatırımlara, özellikle Türk yatırımcılara yönelik zemin hazırlamak istiyorum. Türkiye ile Venezuela aslında birçok alanda birbirini tamamlayabilecek iki ülke. Mesela burada turizm sektöründe büyük fırsatlar var. Türkiye'de turizm sektörü 6 ay işliyor, burada ise 12 ay. Türk turizm sektörü, eylül kasım gibi buraya gelip kış dönemi burada faaliyet gösterebilir.”

Küçükyavuz, Venezuela'daki seçimlerin güvenilirliği konusunda da problem olmadığını, ABD dışındaki ülkelerin seçimlerin meşruiyetini tanıdığını, Avrupa Birliği'nin ise seçimlere gözlemci göndereceğini söyledi.

- “Venezuela'da iyi politikaya ve politikacılara ihtiyaç var”

4 çocuk babası Küçükyavuz, Venezuela parlamentosuna adaylığı gibi ailesinden de ilk politikacı olarak kendisinin çıktığını dile getirerek, “Milli Görüş geleneğinden gelen biri olarak çocukluğumdan beri siyasete ilgiliydim. Bu ülkede de iyi politikaya ve politikacılara ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.

Venezuela’da çok fazla Türk’ün yaşamadığını aktaran Küçükyavuz, “Adaylığımı duyanlar yine de çok seviniyor. Umuyorum attığım bu adım güzel bir başlangıç olur. Türklere ve buradaki Arap kökenli Müslümanlara siyasete ilgi duymaları için iyi bir örnek teşkil eder.” diye konuştu.