Hindistan'da İslam karşıtı saldırılarda 44 Müslüman katledildi

Hindistan’da yıl başından bu yana İslam karşıtı saldırılarda 44 Müslümanın hayatını kaybettiği bildirildi. Mayıs-Temmuz 2026 döneminde 25 Müslüman öldürülürken, Güney Asya Adalet Kampanyası’nın verilerine göre bunların 15’i devlet aktörleri, 10’u ise Hindu aşırılık yanlısı gruplar tarafından öldürüldü.

Bu rakamlar 2026'yı, kurumun bu tür ölümleri kaydetmeye başladığı 2022'den bu yana Müslüman karşıtı nefret suçları açısından en ölümcül yıl yaptı.

Öldürülen 25 Müslümanın 15'i polis ve güvenlik personeli tarafından, 10'u ise Hindu çeteler tarafından öldürüldü. Kurbanlar arasında 11 yaşında bir kız çocuğu ile 16 yaşında bir erkek çocuk da bulunuyor.

Takip sistemine göre 2026 yılındaki toplam can kaybı sayısı 44'e ulaştı. Bunların 19'u devlet aktörleri, 25'i ise Hindutva yanlısı saldırganlar tarafından öldürüldü.

Raporda, söz konusu dönemde devlet aktörlerinin Müslümanlara karşı uzun süredir belgelenen baskı araçlarının tamamını kullanmayı sürdürdüğü belirtildi. Bunlar arasında kurgulanmış sözde çatışmalarda ve gözaltında öldürme, yüzlerce kişiyi gözaltına alma, evlerini ve ibadethanelerini buldozerlerle yıkma ve özellikle Uttar Pradeş, Assam, Keşmir ve giderek artan şekilde Batı Bengal'de aileleri gece saatlerinde Bangladeş'e zorla gönderme uygulamalarının yer aldığı ifade edildi.

Rapora göre iki aydan kısa bir süre içinde en az 23 İslami yapı yıkılırken, en az 21 yıkım operasyonunda 1000'den fazla Müslümana ait ev, iş yeri ve dini yapı yerle bir edildi. Böylece 2026'da şimdiye kadar yıkılan bu tür yapıların toplam sayısı 3000'i aştı.

Raporda, "Yasalar, politikalar ve resmi söylemler aracılığıyla Hindistan'ın en üst düzey kamu görevlileri Müslümanları ırksallaştırılmış bir dış grup olarak damgalamayı sürdürdü, kendi ülkelerinde varsayımsal olarak yabancı, Hindistan'a aidiyetleri ise daima koşullu görüldü. Her seçmen kaydı, form ve yıkım emri de bu anlayış üzerine inşa edildi" denildi.

Rapora göre Müslümanları hedef alan çete şiddeti beş eyalette kaydedildi ve en ağır olaylar Batı Bengal'de yaşandı.

Batı Bengal'in yeni BJP hükümeti

BJP'nin eyalette ilk kez seçim zaferi kazanmasının ardından geçtiğimiz günlerde camilere ve Müslümanlara ait iş yerlerine saldırılar düzenlendi. Bu olaylarda, biri bir camiyi korumaya çalışırken olmak üzere en az iki kişi öldürüldü.

Yeni hükümet ayrıca Müslümanları etkileyen bazı tedbirler uygulamaya koydu. Bunlar arasında sosyal yardım haklarıyla bağlantılı vatandaşlık taraması, kota listesindeki değişiklikler, azınlık işleri ve medrese bütçesinde yüzde 62 kesinti ve büyükbaş hayvan kesimine yönelik kısıtlamalar yer aldı.

Hükümet ilk ayında 4 bin 800 "sınır dışı işlemi" gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Kaynak: Mepa News, Maktoob Media