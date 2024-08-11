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Dünya Venezuela'da muhalefet lideri Machado'dan eylem çağrısı
Dünya

Venezuela'da muhalefet lideri Machado'dan eylem çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-08-11 03:57:00 -
Venezuela'da muhalefet lideri Machado'dan eylem çağrısı

Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçim sonuçlarının protesto edilmesi için 17 Ağustos'ta geniş çaplı gösteri çağrısı yaptı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Machado, yerel basına yaptığı açıklamada, Ulusal Seçim Konseyinin duyurduğu seçim sonuçlarının hile olduğunu öne sürerek, seçimleri kendilerinin kazandığını savundu.

Ellerindeki tutanaklara göre, adayları Edmundo Gonzalez'in seçimi yüzde 67 ile kazandığını iddia eden Machado, "17 Ağustos'ta dünyanın neresinde olursanız olun, hepiniz birleşerek hakikatin sesini duyurun. Dünya görsün, tutanaklar elimizde." ifadelerini kullandı.

Machado, otoriter bir rejime karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ve kazandıkları seçimin ellerinden çalınmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.
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Kaynak: AA

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