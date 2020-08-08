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Aktüel

Venezuela'da mayıs ayında yakalanan ABD'li eski askerlere 20 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-08 17:57:59 -
Venezuela'da mayıs ayında yakalanan ABD'li eski askerlere 20 yıl hapis cezası

BUENOS AIRES (AA) - Venezuela'ya mayıs ayının başlarında deniz yoluyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek amacıyla gelen 2 eski ABD'li askere 20 yıl hapis cezası verildi.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mayıs ayının başında Maduro'yu devirmek amacıyla ülkeye gelen ABD'li eski askerler Luke Denmnan ve Airan Berry'nin yargılandıkları davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Başsavcı Saab, diğer sanıkların davalarının devam ettiğini belirterek, ABD'li eski askerlerin komplo kurmak, yasa dışı faaliyet yürütmek, savaş silahlarında yasa dışı kaçakçılık ve terör suçlarını işlediklerini itiraf ettiklerini kaydetti.

Denman ve Berry mayıs ayının başında deniz yoluyla Venezuela'ya girerken yakalanmış ve ülke basınında çıkan görüntülerde, sorguları sırasında hedeflerinin Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmak olduğunu itiraf etmişti.

Venezuela Başsavcılığı mayıs ayında "Gedeon Davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

- Ne olmuştu?

Venezuela'da 3 Mayıs'ta güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışan "paralı askerlere" karşı operasyon başlatmış, Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini ve Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuştu.

Maduro, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği ABD merkezli güvenlik şirketi Silvercorp'un CEO'su Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

Guaido'nun danışmanı Juan Jose Rendon, Goudreau ile Guaido'nun imzasının olduğu belgeyi imzaladıklarını fakat bunun bir ön anlaşma olduğunu iddia etmişti.

Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda, Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Sequea da yakalanmıştı.

Maduro, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını söylemişti.

ABD ve Kolombiya'nın, ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart sonunda, silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini söylemişti.

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