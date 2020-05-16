  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışma saatleri

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması
için kalan
Spor

Venezuela’da ligler iptal edildi

Venezuela’da korona virüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen futbol ligleri iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:12:30 -
Venezuela’da ligler iptal edildi

Venezuela’da korona virüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen futbol ligleri iptal edildi. Buna göre şampiyon ilan edilmeyecek.


Venezuela’da mart ayında korona virüs sebebiyle ara verilen ligler, federasyon tarafından alınan kararla korona salgın tedbirleri kapsamında 1. ve 2. Lig’de 2020 sezonu iptal edildi. Venezuela Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, liglerde mevcut puan durumları geçerli sayılmazken, şampiyon da ilan edilmeyecek.


Venezuela 1. Ligi’nde 6 hafta sonunda 16 puan toplayan Zamora zirvede yer alırken, 2. Lig’de ise 3 haftada 9 puan toplayan Yaracuy ilk sırada bulunuyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı